Obavijesti

Sport

Komentari 0
POŽALIO SE

Đalović nakon debakla: Stalno se govori o prodaji kluba, nije nam lako. Odgađamo s igračima

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 2 min
Đalović nakon debakla: Stalno se govori o prodaji kluba, nije nam lako. Odgađamo s igračima
Foto: VERVERIDIS VASILIS/MOTION TEAM/EUROKINISI

Mi još nemamo krilo. To nisu ni Ndockyt i Lasickas, koje stavljam na te pozicije. Je li to Pjaca? Nadam se, rekao je trener Rijeke

Rijeka je opet primila 'peticu' u Europi, ali za razliku od one prije godinu dana protiv Olimpije, ova od PAOK-a ipak će manje boljeti jer hrvatski prvak igrat će Konferencijsku ligu ove sezone.

Pokretanje videa...

Mišković je prodao Rijeku?! Preuzet će je američki milijarder i vlasnik engleskog prvoligaša 00:52
Mišković je prodao Rijeku?! Preuzet će je američki milijarder i vlasnik engleskog prvoligaša | Video: 24sata/pixsell

Riječani nisu uspjeli zadržati prednost s Rujevice (1-0), doživjeli su potop u Solunu, izgubili 5-0 i ispali iz Europske lige. Zabijali su Meite, Konstantelias, Čalov, Giakoumakis i Pelkas. 

Trener Rijeke Radomir Đalović je nakon utakmice rekao:

- Imali smo nesreću što je PAOK odigrao fenomenalnu utakmicu. Dobili smo gol iz prekida, iz kornera, na što smo posebno ukazivali. A onda smo se još povukli. Pa mi smo sami sebi zabili dva gola. A PAOK još ima individualnu kvalitetu, igrače koji sami mogu riješiti utakmicu. Zato i vrijede ovoliko. Nismo bili hrabri - kazao je. 

Solun: Utakmica Europske lige: PAOK - HNK Rijeka
Foto: VERVERIDIS VASILIS/MOTIONTEAM/EUROKINISI

Nije djelovao previše razočarano, i sam je svjestan da će imati puno veću šansu u Konferencijskoj ligi. 

- Nismo odgovorili na PAOK-ovu igru, koja je bila izvanredna. Želio sam da igramo kao u prvoj utakmici, ali čak i kad smo izašli, gubili smo lopte i nismo ih mogli ugroziti. Osigurali smo Konferencijsku ligu. Izvući ćemo pouke iz ove utakmice i imat ćemo što reći u Konferencijskoj ligi uz nekoliko pojačanja. Siguran sam da ćemo u toj ligi osvajati bodove.

Solun: Utakmica Europske lige: PAOK - HNK Rijeka
Foto: VERVERIDIS VASILIS/MOTION TEAM/EUROKINISI

Nije propustio priliku da oplete po upravi koja mu nije dovela željena pojačanja. 

- Kada smo krenuli u sezonu, dogovor je bio da dovedemo četiri prava igrača. Došlo je jedno pravo pojačanje, Dantas. Još čekamo šesticu i dva krila. Mi još nemamo krilo. To nisu ni Ndockyt i Lasickas, koje stavljam na te pozicije. Je li to Pjaca? Nadam se. Nije lako kad se stalno govori o prodaji kluba. Čekamo, odgađamo s igračima… - požalio se pa onda promijenio ploču:

- Prezadovoljan sam sa svime, predsjednik i sportski direktor sjajno rade svoj posao. Imamo i igrače koji čekaju transfer. Janković je već otišao… Tu je i Fruk. Ima još vremena. Ako i ne dođu pojačanja, igrat ćemo s onima koje imamo. Tako je bilo i prošle sezone pa smo osvojili dvostruku krunu. Nikad se neću predati i odustati - zaključio je. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO HNL transferi: U Osijek dolaze bivši hajdukovac i krilo koje je igralo u Bačkoj Topoli
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: U Osijek dolaze bivši hajdukovac i krilo koje je igralo u Bačkoj Topoli

Posljednji su dani ljetnog prijelaznog roka. Pratite s nama sve glasine i potvrđene poslove mercata za domaće nogometne klubove
UŽIVO Strani transferi: Dijete Hajduka napustilo Emirate, Modriću u Milan stigao Nkunku
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Dijete Hajduka napustilo Emirate, Modriću u Milan stigao Nkunku

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Dinamovac gradi vilu u okolici Splita za 3,3 milijuna €
PRAVI LUKSUZ

FOTO Dinamovac gradi vilu u okolici Splita za 3,3 milijuna €

Bartol Franjić dao je graditi kuću stambene površine od 400 kvadrata, pet spavaćih soba, unutarnji wellness sa saunom, bazenom i teretanom te vanjski bazen, ljetnu kuhinju. A sve uveličava lijepi pogled na Brački kanal

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025