Đalović nakon debakla: Stalno se govori o prodaji kluba, nije nam lako. Odgađamo s igračima

Rijeka je opet primila 'peticu' u Europi, ali za razliku od one prije godinu dana protiv Olimpije, ova od PAOK-a ipak će manje boljeti jer hrvatski prvak igrat će Konferencijsku ligu ove sezone.

Pokretanje videa... 00:52 Mišković je prodao Rijeku?! Preuzet će je američki milijarder i vlasnik engleskog prvoligaša | Video: 24sata/pixsell

Riječani nisu uspjeli zadržati prednost s Rujevice (1-0), doživjeli su potop u Solunu, izgubili 5-0 i ispali iz Europske lige. Zabijali su Meite, Konstantelias, Čalov, Giakoumakis i Pelkas.

Trener Rijeke Radomir Đalović je nakon utakmice rekao:

- Imali smo nesreću što je PAOK odigrao fenomenalnu utakmicu. Dobili smo gol iz prekida, iz kornera, na što smo posebno ukazivali. A onda smo se još povukli. Pa mi smo sami sebi zabili dva gola. A PAOK još ima individualnu kvalitetu, igrače koji sami mogu riješiti utakmicu. Zato i vrijede ovoliko. Nismo bili hrabri - kazao je.

Foto: VERVERIDIS VASILIS/MOTIONTEAM/EUROKINISI

Nije djelovao previše razočarano, i sam je svjestan da će imati puno veću šansu u Konferencijskoj ligi.

- Nismo odgovorili na PAOK-ovu igru, koja je bila izvanredna. Želio sam da igramo kao u prvoj utakmici, ali čak i kad smo izašli, gubili smo lopte i nismo ih mogli ugroziti. Osigurali smo Konferencijsku ligu. Izvući ćemo pouke iz ove utakmice i imat ćemo što reći u Konferencijskoj ligi uz nekoliko pojačanja. Siguran sam da ćemo u toj ligi osvajati bodove.

Foto: VERVERIDIS VASILIS/MOTION TEAM/EUROKINISI

Nije propustio priliku da oplete po upravi koja mu nije dovela željena pojačanja.

- Kada smo krenuli u sezonu, dogovor je bio da dovedemo četiri prava igrača. Došlo je jedno pravo pojačanje, Dantas. Još čekamo šesticu i dva krila. Mi još nemamo krilo. To nisu ni Ndockyt i Lasickas, koje stavljam na te pozicije. Je li to Pjaca? Nadam se. Nije lako kad se stalno govori o prodaji kluba. Čekamo, odgađamo s igračima… - požalio se pa onda promijenio ploču:

- Prezadovoljan sam sa svime, predsjednik i sportski direktor sjajno rade svoj posao. Imamo i igrače koji čekaju transfer. Janković je već otišao… Tu je i Fruk. Ima još vremena. Ako i ne dođu pojačanja, igrat ćemo s onima koje imamo. Tako je bilo i prošle sezone pa smo osvojili dvostruku krunu. Nikad se neću predati i odustati - zaključio je.