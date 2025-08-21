Đalović nakon slavlja: S tribine se bolje vidi utakmica, a falio nam je drugi gol! Neću se žaliti

Nogometaši Rijeke pobijedili su PAOK 1-0 u prvoj utakmici playoffa Europske lige na Rujevici. Jedini gol zabio je Luka Menalo u 39. minuti, a susret su iz riječkog tabora komentirali Radomir Đalović i Luka Menalo.

- Velika pobjeda za nas, ali prije svega mojih dečkiju. Bili smo disciplinirani i igrali kako treba. Imali smo problema u prvom dijelu, ali nismo im dali šansu u drugom. Pokazali smo ozbiljan nivo protiv ozbiljne momčadi. Pobjeda je za nas dobra i velika. Imamo dobru zalihu za utvrat i moramo se postavit muški i tražit prolaz. Sad se okrećemo Varaždinu, malo je vremena i mijenjat ćemo, a poslije toga ćemo o PAOK-u - rekao je Đalović za MAX Sport pa dodao:

- Teško je bilo pratiti s tribine. Bolje se vidi sve. Htio sam nešto prenijeti, ali nisam mogao, ali moji suradnici su odradili sjajan posao. Ušli smo hrabro u utakmicu. Bili smo hrabri i pametni. Zadovoljan sam. Nedostajao nam je drugi gol da zaokružimo sve to, ali neću se žaliti na pobjedu.

Komentirao je i utakmicu protiv Varaždina te uzvrat u Grčkoj.

- Mi smo bili stabilniji u drugom poluvrmenu. Dobra pobjeda, ali moramo nastaviti dalje. Izborili smo Europu i pobijedili PAOK, ali prvenstvo je bitno. Probaćemo dobro izbalansirat, opet nema Petroviča, Oreč će bit svjež i imamo momaka koji će imat priliku. Moramo napravit dobar balans, ali moramo biti dobri. Varaždin je dobar i bit će teška utakmica i momci koji dobiju priliku očekujem da budu pravi i da sve naprave kako treba. O PAOK-u ćemo pričati poslije. Najbitnije je kakvi ćemi mi tamo biti i muški i hrabro morami izaći tamo. ako zabijemo oni su u problemu, a imamo kvalitetu za to - rekao je Đalović.

Pred kamere MAXSporta zatim je stao i Luka Menalo

- Ovo je bila naša odlična utakmica. PAOK je stvarno dobar. Možda se to nije danas ni vidjelo jer smo mi odigrali fenomenalnu utakmicu, ali kad popustimo, onda se osjeti njihova kvaliteta. Morali smo zabiti još jedan gol. Mi smo radna ekipa i tako smo osvojili prvenstvo. Radimo svi za jednog i jedan za sve. Niko me odlično pronašao. Imao sam prilika glavom, malo mi je trebalo koncentracije još da zabijem još koji gol, ali sve što smo se dogovorili u svlačionici prenijeli smo na teren. Ivanušec je stvarno dobar, kao i igrač s brojem 65. Čeka nas pakao u Grčkoj, a pripremamo se i za Varaždin u prvenstvu, u kojem smo krenuli labavo. Hrvatski klubovi nisu dobri u Solunu, ali nadam se da ćemo prekinuti tu tradiciju.