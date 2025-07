Đalović: Naša utakmica protiv Ludogoretsa važna je za cijelu Hrvatsku. Njima je veći pritisak

Rijeka je u prvoj utakmici 2.pretkola Konferencijske lige na Rujevici remizirala s bugarskim Ludogorecom 0-0. Imala je Rijeka svoje šanse preko Tonija Fruka, ali nije ih uspjela realizirati. S druge strane, obrana Riječana bila je čvrsta i koncentrirana te igra Bugara nije došla do izražaja. U Razgradu će Ludogorec sigurno krenuti agresivnije, ali i Rijeka ima svoje šanse. Utakmicu su najavili trener Rijeke, Radomir Đalović i igrač Dominik Jankov. Uzvrat se igra 30. srpnja.

Rijeka: Prva utakmica drugog pretkola Lige prvaka, HNK Rijeka - FC Ludogorec | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

- Utakmica je važna za naš klub, ali i cijeli hrvatski nogomet. Mislim da smo na Rujevici bili dobri, da smo zabili još jedan gol pričali bi o najboljoj utakmici Rijeke u dosta vremena. Kreirali smo četiri-pet opasnih situacija, bili smo stabilni. To je Liga prvaka, moraš iskoristiti i najmanju šansu, njih smo pak sveli na dvije situacije. Ovo će biti drugačija utakmica. Mislim da Ludogorec ima veći pritisak od nas. Mi moramo zadržati pozitivne stvari koje smo imali ovdje, prvenstveno dobru igru u obrani, a prema naprijed moramo biti učinkovitiji. Očekujemo da Ludogorec krene jako od prve minute. Treba nam top-utakmica, kao one što smo u prvenstvu odigrali na Poljudu i na Maksimiru. Vjerujem u sebe i u svoje igrače, pokazali su prošle sezone koliko su kvalitetni. Očekujem borbenu utakmicu i da prođemo dalje, rekao je Radomir Đalović, a Jankov se nadovezao:

- Mislim da neće biti laka utakmica, ali jako smo dobro pripremljeni. Ako se fokusirano na sebe, imamo dobre šanse za prolazak.

Rijeka: Prva utakmica drugog pretkola Lige prvaka, HNK Rijeka - FC Ludogorec | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Pratio se protivnik

Nakon srijede Rijeka neće imati previše dana za odmor.

- Od ove utakmice do kraja kolovoza imamo 10 utakmica, pet u prvenstvu i pet u Europi. Igrat ćemo svaka tri dana, bit će malo vremena za trening. Zato su momci koji su manje igrali u nedjelju, baš zbog toga. Neki igrači su dobro reagirali, neki baš i ne, ali bilo je vruće, bilo je ujutro 11, imamo i druge varijante u pripremi. Idemo utakmicu po utakmicu, ne možeš drugačije, morat ćemo rotirati. Rekao sam igračima, svi moraju trenirati jednako, svi će dobiti priliku. Svi igrači su zdravstveno u redu osim Škorića, koji je još vani - objasnio je strateg Rijeke pa se osvrnuo na Ludogorec:

- Pratio sam, igrala su možda dvojica ili trojica koji su igrali protiv nas, i to po poluvrijeme. Potpuno druga momčad. Ludogorec ima 30 igrača, odmorili su se svi koji su igrali protiv nas. Vidio sam neke nove igrače, koji su protiv nas bili na klupi i vjerujem da neke od njih možemo očekivati u uzvratu.

Rijeka: Prva utakmica drugog pretkola Lige prvaka, HNK Rijeka - FC Ludogorec | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Prednost domaćeg terena za Bugare

- Sigurno da je domaći teren prednost, posebno kad imaš kvalitetu kao Ludogorec. No mi moramo biti spremni na sve situacije. Da je atmosfera kod njih paklena, nije, no mi moramo gledati sebe. Cijele godine smo se mučili i osvojili naslov da bi igrali s najboljima, želimo tu ostati, želimo nastaviti u Ligu prvaka, naglasio je Đalović, a onda najavio i promjene u sastavu:

- Trenirali smo neke druge varijante, imamo još dva treninga, prvenstveno je bitno da svi budu zdravi. Možda će biti promjena u ekipi, ne zato što smo igrali loše, nego možda stavim neke igrače za koje mislim da bi mogli donijeti više. Vidjet ćemo, ima još dva dana.

Analiza vlastite igre i igre Ludogoreca

- Vjerujem da ćemo biti bolji, bila je prva utakmica pred našim navijačima, bilo je teško, pritisak, bilo je igrača koji su prvi put s nama. Igrali smo prvu utakmicu, vjerujem da će svaka iduća utakmica biti sve bolja, ali nogomet je nepredvidljiv, u prvoj minuti sve što spremaš može ti pasti u vodu. Imamo sedam dana treninga, još neke stvari smo analizirali, dvaput smo pogledali utakmicu, pogledat ćemo je opet, još neke stvari pokazati igračima i vjerujem da ćemo biti bolji, ma moramo biti bolji ako želimo proći - komentirao je trener Rijeke pa opet rekao par riječi o protivniku:

- Volim znati što me čeka. Analizirali smo Ludogorec do sitnih detalja, tako stalno radimo. Oni su izuzetno kvalitetni, brzi i nezgodni ako im daš prostora prema naprijed, imaju europskog iskustva. No vjerujem u sebe i u svoje igrače, treba nam baš dobra utakmica, jer to je Liga prvaka. Ovo je sad drugo poluvrijeme, ni njima neće biti lako, vjerujem da će se otvoriti prostor i za nas.

Rijeka: Prva utakmica drugog pretkola Lige prvaka, HNK Rijeka - FC Ludogorec | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Dotaknuo se i mogućih penala.

- Nismo još vježbali penale, ali hoćemo danas i sutra, sigurni da hoćemo. Vježbali smo i prije finala Kupa protiv Belupa, vježbat ćemo i danas. Sve treba vježbati, vježbaju i ova tri izvođača koji su nam prvi izbor za izvođače tijekom dvoboja. Što više puta pukneš, imaš veće šanse da zabiješ gol - rekao je Crnogorac na klupi Rijeke pa dodao:

- Ludogorec ima europsko iskustvo, imate ekipe koje znaju igrati u Europi, u 14 godina 12 puta su bili u grupi, sigurno da je prednost, ali imamo i mi iskustva, igrali smo i mi i prolazili Kopenhagen, tako da moramo se fokusirati na sebe i neće biti lako. Želimo ostati i igrati s prvacima.

Odlasci iz kluba nisu ništa novo

Za kraj je komentirao prodaju igrača.

- Momci su, kao i ja, previše koncentrirani na ekipu. Priča će uvijek biti. Mi ne možemo utjecati na neke stvari, moramo biti fokusirani na sebe i svoj rad, na utakmice. Svaki igrač koji mi je na raspolaganju, ja sam sretan, dao Bog da svi ostanu, a ako se desi neka prodaja, a desilo se i da su prošle godine otišla trojica, pa smo osvojili naslov. Ništa novo, klub tako funkcionira. Ako ih imam idući tjedan super, ako ih imam cijelu sezonu, odlično, a ako se desi prodaja, a otišli su. Žao mi je da nećemo imati podršku naših navijača, ali imat ćemo zato još dodatni motiv da im osiguramo sljedeće utakmice, zaključio je Đalović - zaključio je Đalović.