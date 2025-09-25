Đalović nije bio slučajna žrtva u tučnjavi!? Slovenci: Bivši trener Rijeke traži raskid i otpremninu

Veliki skandal potresao je slovenskog prvoligaša Maribor. Naime, donedavni trener Rijeke, Radomir Đalović, mogao bi ekspresno napustiti klupu slovenskog velikana. Ekipa24 piše kako Đalović ozbiljno razmišlja o odlasku nakon što je izbila tučnjava na treningu u srijedu između igrača Omara Rekika i Benjamina Tetteha.

Isti je izvor prvotno izvijestio kako je Đalović bio samo kolateralna žrtva u sukobu dvojice nogometaša, ali Ekipa24 u novom tekstu piše kako je pozadina ove priče ozbiljnija i kako Đalović nije nastradao u "samo" nesretnim okolnostima.

Podsjetimo, slovenski mediji pišu kako je bivši strateg Rijeke dobio udarac u glavu kada je išao rastaviti svoje igrače, koji su se potukli. Puno više detalja nije poznato, ali dio tamošnjih medija čak je sugerirao kako su igrači već zakopali "ratnu sjekiru".

Čak i ako je to istina, Ekipa24 snimila je Đalovića dok je ulazio u klupske prostorije sa svojim pomoćnicima kako bi, pretpostavlja se, razgovarao s čelnicima Maribora o zajedničkoj budućnosti.

Đalović navodno zahtjeva raskid ugovora zato što je izgubio autoritet, a traži i kompenzaciju, odnosno otpremninu, za rani prekid ugovora. Navijači Maribora izrazito se protive njegovom odlasku nakon što je otvorio slovensku avanturu s dvije pobjede.