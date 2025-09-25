Obavijesti

Sport

Komentari 3
NOVI DETALJI

Đalović nije bio slučajna žrtva u tučnjavi!? Slovenci: Bivši trener Rijeke traži raskid i otpremninu

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
Đalović nije bio slučajna žrtva u tučnjavi!? Slovenci: Bivši trener Rijeke traži raskid i otpremninu
2
Rijeka je na Opus Areni pobijedila Osijek sa 2-0 | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Slovenski mediji snimili su Đalovića dok je ulazio u klupske prostorije sa svojim pomoćnicima kako bi, pretpostavlja se, razgovarao s čelnicima Maribora o zajedničkoj budućnosti

Veliki skandal potresao je slovenskog prvoligaša Maribor. Naime, donedavni trener RijekeRadomir Đalović, mogao bi ekspresno napustiti klupu slovenskog velikana. Ekipa24 piše kako Đalović ozbiljno razmišlja o odlasku nakon što je izbila tučnjava na treningu u srijedu između igrača Omara Rekika i Benjamina Tetteha.

Isti je izvor prvotno izvijestio kako je Đalović bio samo kolateralna žrtva u sukobu dvojice nogometaša, ali Ekipa24 u novom tekstu piše kako je pozadina ove priče ozbiljnija i kako Đalović nije nastradao u "samo" nesretnim okolnostima.

Rijeka: Konferencija za medije HNK Rijeke uoči utakmice s Hajdukom
Rijeka: Konferencija za medije HNK Rijeke uoči utakmice s Hajdukom | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Podsjetimo, slovenski mediji pišu kako je bivši strateg Rijeke dobio udarac u glavu kada je išao rastaviti svoje igrače, koji su se potukli. Puno više detalja nije poznato, ali dio tamošnjih medija čak je sugerirao kako su igrači već zakopali "ratnu sjekiru".

INCIDENT NA TRENINGU Skandal u Sloveniji: Đalović u tučnjavi igrača dobio udarac u glavu. Već odlazi iz Maribora?!
Skandal u Sloveniji: Đalović u tučnjavi igrača dobio udarac u glavu. Već odlazi iz Maribora?!

Čak i ako je to istina, Ekipa24 snimila je Đalovića dok je ulazio u klupske prostorije sa svojim pomoćnicima kako bi, pretpostavlja se, razgovarao s čelnicima Maribora o zajedničkoj budućnosti.

Susret Neretvanac i Rijeka u šesnaestini finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa
Susret Neretvanac i Rijeka u šesnaestini finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Đalović navodno zahtjeva raskid ugovora zato što je izgubio autoritet, a traži i kompenzaciju, odnosno otpremninu, za rani prekid ugovora. Navijači Maribora izrazito se protive njegovom odlasku nakon što je otvorio slovensku avanturu s dvije pobjede.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Dinamo - Fenerbahče 3-1: Sjajna i zaslužena pobjeda 'modrih'! Beljo i Bakrar zabili za tri boda
SLAVLJE DINAMA

Dinamo - Fenerbahče 3-1: Sjajna i zaslužena pobjeda 'modrih'! Beljo i Bakrar zabili za tri boda

Dinamo je do prednosti došao preko Belje, ali se Fener brzo vratio sjajnim golom. "Modri" su opet energično ušli u drugi dio i brzo poveli drugim golom Belje, a Bakrar je stavio točku na i pred kraj susreta
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Dinamo opet briljira u Europi: Beljo i Hoxha uništili su Turke, Fenerbahče je postao mušterija!
KOMENTAR

Dinamo opet briljira u Europi: Beljo i Hoxha uništili su Turke, Fenerbahče je postao mušterija!

DINAMO - FENERBAHČE 3-1 Mario Kovačević večeras je upisao najveću pobjedu karijere, njegova momčad je u četiri dana svladala Hajduk i Fenerbahče, pokazala kako je Boban napravio sjajan posao

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025