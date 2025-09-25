Obavijesti

INCIDENT NA TRENINGU

Skandal u Sloveniji: Đalović u tučnjavi igrača dobio udarac u glavu. Već odlazi iz Maribora?!

Skandal u Sloveniji: Đalović u tučnjavi igrača dobio udarac u glavu. Već odlazi iz Maribora?!
Rijeka: SuperSport HNL, 01. kolo, HNK Rijeka - NK Slaven Belupo | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Drama u Mariboru: Đalović na rubu odlaska nakon tučnjave na treningu! Navijači u šoku, a sve se događa pred veliki derbi protiv Celja

Donedavni trener Rijeke, Radomir Đalović, mogao bi ekspresno napustiti klupu slovenskog prvoligaša Maribora! Naime, tamošnji portal Ekipa24 javlja kako Đalović ozbiljno razmišlja o odlasku nakon što je izbila tučnjava na treningu u srijedu između igrača Omara Rekika i Benjamina Tetteha.

Prema pisanju istog izvora, Đalović je u tom sukobu bio kolateralna žrtva i primio je udarac u glavu. Cijeli je sukob Đalović navodno protumačio kao ozbiljno nepoštovanje prema njegovom autoritetu, zbog čega razmišlja o ekspresnom odlasku.

Rijeka: SuperSport HNL, 01. kolo, HNK Rijeka - NK Slaven Belupo
Rijeka: SuperSport HNL, 01. kolo, HNK Rijeka - NK Slaven Belupo | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Štoviše, Ekipa24 snimila je Đalovića dok je ulazio u klupske prostorije sa svojim pomoćnicima kako bi, pretpostavlja se, razgovarao s čelnicima Maribora o zajedničkoj budućnosti. Navijači Maribora izrazito se protive njegovom odlasku nakon što je otvorio slovensku avanturu s dvije pobjede.

Sve se ovo događa danima uoči slovenskog derbija između Maribora i prvoplasiranog Celja. Maribor bi u poslijepodnevnim satima u četvrtak trebao imati trening, a još uvijek nije poznato hoće li na njemu biti Đalović.

