Đalović: Radim posao najbolje što mogu, a poštovat ću odluku kakva gol bila. Ponosan sam

Hajduk i Rijeka odigrali su 2-2 u derbiju 5. kola HNL-a na Poljudu. Gosti su bili u vodstvu sve do 96. minute kada je Rokas Pukštas zabio svoj drugi gol za konačnih 2-2, a Radomir Đalović bio je ponosan na izvedbu svoje momčadi.

- Vidjeli ste i sami, pravi derbi Hajduka i Rijeke, uvijek je zanimljivo na našim utakmicama. Svaki put kad primiš gol u 96. minuti možeš žaliti za tri boda. Znali smo kakav je Hajduk, nisu poraženi, ali smo ih mi iskontrolirali. Kad pogledate u konačnici primili smo dva ista gola, ulazak iz drugog plana... Ogroman respekt mojim momcima, nije im bilo lako nakon noćne more u Grčkoj, a ni meni pripremiti utakmicu. Bila je to loša noć, nismo se namjestili kako treba. Žalimo za tri boda večeras, ali bod nam daje podstrek za dalje. Mi smo igrali jako puno utakmica ovih mjesec dana, ispunili smo cilj ulaska u Konferencijsku ligu, istina, Dinamo i Hajduk su u prednosti, ali još je dosta do kraja.

Priča se da nećete biti trener nakon večeras?

- Ne znam što reći, tolika se negativa stvorila oko kluba i mene, kao da sam ubio čovjeka. Sve poštujem, osvojio sam duplu krunu, ušao u Konferencijeku ligu, nije jednostavno svako tri dana igrati. I kao što sam rekao nakon PAOK-a, ja radim svoj posao, što god da se desi poštovat ću svačiju odluku.

Kako ste uspjeli pripremiti utakmicu?

- To je kvalitet i karakter igrača. Izgubio sam 5-0 od Olimpije, godinu dana nismo se raspali, nijednom, i desio nam se black – out protiv PAOK-a. Momci su žarko željeli pokazati danas da je to bila loša noć. Žao mi je zbog naših navijača. Čestitke mojim momcima, ali čestitke i Hajduku na odličnoj utakmici.

Biste li voljeli jednoga dana biti trener Hajduka?

- Nemojte me to pitati, Tko zna što nosi sutra i što bih ja volio, volio bih biti i trener Cityja. Moja sreća najveća su moji momci, koji su pokazali karakter, odgovorili smo kako treba. Što se tiče smjene nije to na meni, kao ni prodaja kluba, to nije pitanje za mene.

Split: Hajduk i Rijeka sastali su se u 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Hajduk lani i sada?

- Lani mi je bilo teže pripremati jer su imali ozbiljan kvalitet. Danas su im neki igrači nedostajali, Hajduk je dobar ali tek je krenulo. Mi smo imali šest utakmica u Europi i nije bilo lako.

Kako biste ocijenili utakmicu pred 30.000 ljudi, četiti gola, tri vratnice...

Ovdje igrači dobiju veći motiv, odlična utakmica, na kraju je njih sreća nagradila, nas nije...

Je li se Bel uklopio u taj dekor?

- Neću komentirati suđenje, tri puta sam mislio da je prenal za nas, mislio sam i da je prekršaj nad Rukavinon, ali nije bio. Bel je odličan sudac, čestitam mu na odsuđenoj utakmici.

Split: Hajduk i Rijeka sastali su se u 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Je li Hajdukova prednost što ne igraju Europu?

- Mislim da da. Mi nemamo vremena za pripreme i trening. Mi nismo treninrali, dva dana iza gola Šibenika smo vježbali i to je to...

Trener Hajduka Gonzalo Garcia na koncu je bio zadovoljan teško izborenim bodom.

Je li vas Rijeka iznenadila nečim?

- Kad zabiješ na koncu utakmice trebaš biti sretan, ali mogli smo mi zabitzi i ranije. Iako ovo nije bila naša najbolja utakmica, ipak smo na koncu ostali neporaženi. Rijeka je pokazala ponos, igrali su skupa, dali su sve od sebe. Nisu me iznenadili, tako su lani osvojili naslov prvaka, jednostavno se nisu predavali. Očekivao sam ih upravo ovakve.

Je li Pukštas mogao igrati više i ranije?

- Ne, ja mislim da ranije nije radio isto što radi sada. Igrao je i ranije, nisam bio zadovoljan i zato nije igrao. Sada se popravio i zato i igra. Da se nije popravio ne bi igrao. Rokas radi naporno, ima dobar mentalitet i ja sam sretan s njim. Napreduje, u dobrom je trenutku, ima potencijal...

Kad Livaja ne zabije oglasi se uzbuna. Večeras kao da se povukao, nije ga bilo vjdjeti, kako ste vi to vidjeli?

- On je bio tu, ali bilo je dosta gužve u prostorima gdje je on bio, pogodio je vratnicu... Nema uvijek prostora, ne može uvijek dominirati, ali radio je pritisak, igrao je, njegova je uloga uvijek ista, on je lider, pozitivac, nije se predavao, pomagao je momčadi... Nekad je sjajan, nekad dobar, nekad... Sretan sam jer je fokusiran na utakmicu.

Pune tribine, četiri gola, tri vratnice..., sjajan dekor?

- Slažem se, ali kao trener mogu kazati da je moglo biti i bolje jer nismo igrali najbolje. Ali bilo je uzbuđenja, momci se nisu predavali. Nisu ni oni imali prilika ali bili su efikasni. Mi smo imali više prilika, zabili smo dva gola i pogodili tri vratnice.

Da vam je netko ponudio trinaest bodova na startu biste li prihvatili. Dinamo i Rijeka će biti zauzeti Europom, imate dva nova igrača, Rebića čekate...?

- Radimo naporno i veselimo se budućnosti. Imamo pet reprezentativaca što znači da dobro rade i igraju, to je razlog za sreću, ali bilo bi dobro da se malo i odmorimo i treniramo. Hugo i Edgar moraju biti fit, u srijedu ćemo igrati prijateljsku utakmicu da i oni i drugi koji manje igraju dobiju minutažu...

Gdje je Rijeka imala prednost?

- Mi smo pritiskali ali nismo to radili dobro, nismo ih uspjeli do kraja pritisnuti i tu smo izgubli sredinu terena. Nismo bili jasni u svojim odlukama, znali smo gdje je izlaz, znali smo što moramo raditi i to smo napravili. Imali smo dva mlada stopera, prvi put su Raci i Mlačić igrali skupa, nismo imali u par slučajeva prave kretnje, sredina se morala spuštati...

Jeste li zadovoljni s ovih pet utakmice u prvenstrvu i 13 bodova?

- Želio sam 15 bodova, naravno, ali tako je kako je. Prvi put smo primili dva gola, kontrolirali smo igru, imali smo posjed... Sretan sam s mnogim stvarima, ništa nam nije poklonjeno, zaslužili smo ove bodove i sretan sam... Osjećam da igrači rastu.

Kakav je bio plan?

- Naš plan je da budemo visoko i pritiskamo ih, par puta smo uzeli loptu, ali bili smo daleko, uspjeli su lako izaći iz obrane. Plan je bio da ih pritisnemo od prve minute, nije ništa mijenjalo to što su oni bili umorni... Željeli smo preuzeti loptu što prije, kontrolirali tempo - rekao je trener Hajduka na press konferenciji.

Michele Šego asistirao je za prvi gol Splićana.

- Nismo zadovoljni, mislim da smo bili dosta bolji. Pogodili smo tri stative, imali smo dosta šansi, primili smo golove kakve smo primili... Moram pohvaliti cijelu ekipu, dvaput smo se vratili iz deficita, svaka čast na tome. Ostaje žal što nismo osvojili sva tri boda.

Odlično prvo poluvrijeme, šteta što nakon njega niste vodili.

- Imali smo dosta prilika, nažalost nismo zabili. Nadam se da će to doći u budućnosti, dobro je da nismo izgubili.

Split: Hajduk i Rijeka sastali su se u 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Rijeka je povela u 55. minuti. Poslije toga kao da ste stali igrati.

- Vjerojatno jer nas je taj pogodak presjekao. Malo nam je trebalo da se stabiliziramo, onda smo preuzeli kontrolu, napadali smo i postigli taj pogodak.

Što vam je trener rekao u svlačionici?

- Da se vidi da smo prava ekipa, da je vidio strast kada smo postigli pogodak.

Je li ovo bila utakmica s velikim pritiskom? Pobjeda je donosila prvo mjesto.

- Znali smo to, da. Išli smo, kao i svaki put, na pobjedu. Ovaj put se nije desilo, ali drugi put hoće.

Split: Hajduk i Rijeka sastali su se u 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Što kažete o Rijeci?

- Dobra ekipa, čvrsta. Malo igraju divlje, to je njihov stil.

Što mislite pod 'divlje'?

- Nije da puno kombiniraju. Idu na duge lopte, na duele. Agresivni su.

Split: Hajduk i Rijeka sastali su se u 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Treća asistencija, jeste li s tim zadovoljni?

- Šteta što nismo pobijedili.

Osvojili ste 13 od 15 bodova. Koliko ste zadovoljni?

- Imali smo četiri od četiri, htjeli smo i pet od pet. Nažalost se nije dogodilo. Idemo se na pauzi odmoriti, a onda gazimo dalje. Idemo po pobjedu u Varaždin - kazao je Šego na press konferenciji.