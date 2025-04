Đalović: 'Sami sebi namećemo pritisak radom i pobjedama'

Nakon što je nekoliko kola Hajduku gledala u leđa, Rijeka je 30. kolo HNL-a dočekala na prvom mjestu, a u subotu od 18.45 sati gostuje u Puli kod Istre 1961.

Pokretanje videa... 01:42 Rijeka - Varaždin 1-0 (sažetak) | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Derby della Učka, kako zovu ovaj vatreni derbi, nikada ne razočara. Nekada bude i previše tenzija nego što bi trebalo, ali to je rivalstvo između ova dva kluba. U pravilu su to tvrde i čvrste utakmice s malo golova. Jednu takvu gledali smo nedavno u polufinalu Kupa kada je Rijeka slavila 1-0 i to nakon što je cijelu utakmicu bila u podređenom položaju. Što se tiče prvenstva, Istra je prije dva mjeseca pobijedila na Rujevici (1-0), Rijeka prije toga istim rezultatom na Aldo Drosini, dok su najuvjerljivije slavlje zabilježili jop u kolovozu kada je bilo čak 4-0.

Armada u velikoj broju stiže na Aldo Drosinu, pokupovala je ulaznice za južnu tribinu, a očekuje se veliki broj gostujućih navijača i na istočnoj tribini. Susret je najavio trener Radomir Đalović.

Rijeka: HNK Rijeka i NK Varaždin u utakmici 29. kola Prve HNL | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

- Gostovanje u Puli otvara tjedan u kojem nas čekaju tri utakmice. I to nije bilo kakva utakmica. Igraju Rijeka i Istra, to je derbi. A koliko su oni jaki vidjeli smo nedavno, u Kupu na Rujevici. Još jedna teška i zahtjevna utakmica protiv istinski jakog protivnika, ali i još jedan derbi u kojem će Rijeka, svi mi vjerujemo, osvojiti tri nova boda - kazao je trener Rijeke.

Veseli ga velika podrška koju će imati njegova momčad.

- Idemo zajedno, Rijeka i Armada. Dobar protivnik, dobar teren i ambijent na stadionu na kojem će biti puno naših navijača, a oni su naša silna snaga. Još ljetos, nakon onakvog poraza u Ljubljani… Ljudi napune Rujevicu protiv Dinama. Nose nas do tri boda s igračem manje prošle nedjelje protiv Varaždina. Svaku utakmicu mi i kad imamo igrača manje zapravo imamo tog ‘igrača više’ na tribinama.

Rijeka: Radomir Đalović i Martin Zlomislić najavili utakmicu protiv Šibenika | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Sezona je pri kraju, umor je nagoliman, ali...

- Nema traženja alibija. Ima ova momčad dovoljno kvalitete i širine da nađe zamjene za one koji će izostati i da nam oni koji ne počnu nego uđu s klupe donesu možda i presudni pozitivni impuls.

Rijeka drži prvo mjesto sedam kola prije kraja, u finalu je Kupa, raste li pritisak?

- Od strane kluba ga nema ni najmanje, ali ga ima od nas samih. Da smo četvrti, 15 bodova iza vodećih, ne bi bilo nikakvog pritiska. Valjda je bolje da je ovako, da se borimo za duplu krunu. Taj smo pritisak mi sami sebi priuštili svojim napornim radom, kvalitetom i pobjedama. Nema umora, nema pritiska. Idemo na noge jednoj iznimno dobroj i jakoj momčadi i: idemo ju pobijediti - zaključio je Đalović.