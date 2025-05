Đalović: Sprdali su se s Frukom, ali on je klasa i može sve. A ja sam prvak i mogu reći 'dosta'...

Rijeka je prvak Hrvatske! Bez velikih problema su Riječani svladali Slaven Belupo golovima Nike Jankovića i Tonija Fruka i tako drugi puta osvojili naslov u HNL-u. Radomira Đalovića preplavile su emocije, a onda je, onako iz srca, prokomentirao utakmicu i cijelu sezonu.

Pokretanje videa... 01:09 Vesela konferencija za medije HNK Rijeka nakon osvajanja prvenstva | Video: Josip Tolić/24sata

- Prvaci smo, neviđen uspjeh. Vidjeli ste kroz sezonu što smo sve prolazili. Ovo je naslov mojih igrača, čestitam im od srca. Pokazali su da su najbolji, otpisivali su nas, govorilo se o Dinamu i Hajduku, a mi smo čekali svoju šansu i zasluženo smo prvaci. Ovo je isto naslov za predsjednika, za cijeli grad. Uživat ćemo danas i sutra, ali isto tako u četvrtak nam je Kup i dat ćemo sve da i to osvojimo - rekao je Radomir Đalović nakon što je s Rijekom osvojio naslov prvaka pa dodao:

Vesela konferencija za medije HNK Rijeka nakon osvajanja prvenstva | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

- Poslije onoga u Ljubljani malo tko je vjerovao. Priča poslije Ljubljane mi je bila kako da doživim iduću utakmicu. Trener bez iskustva, nije bilo jednostavno... Predano sam radio, ali iza sebe sam imao ove momke koji su me pratili i vjerovali u ovo što radimo. U moje suradnike, koji su na prvi poziv došli, ostavili svoje obitelji i došli... Ovo je jedna prekrasna priča i napravili smo čudo.

Rijeka: Rijeka i Slaven Belupo sastali se u 36. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Otkrio je da nije spavao i da ga je bilo strah.

- Nisam spavao cijelu noć, plašio sam se neuspjeha i da ne razočaramo ljude. Belupo je danas igrao na život i smrt, cijenim to. Napravili smo sve, i još jednom, respekt mojim momcima, kapa dolje.

- Osjećali smo nervozu, vođeni ovom divnom publikom dali smo gol. U drugom poluvremenu smo neke stvari ispravili, malo smo ih pričekali, iskoristili situaciju i onda je utakmica bila gotova.

Rijeka: Tisuće navijača HNK Rijeke na Korzu slavi osvajanje prvenstva Hrvatske | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Rijeka ima odličan kolektiv sjajnih igrača.

- Kroz svaku utakmicu i kroz sve što smo prošli, vidjeli ste kako ginu jedan za drugog.

Radeljić?

- On je jedan momak, da smo slušali doktore ne bi igrao... Igra s jednom nogom, sam ide na terapije, sam je radio sve, bez treninga... On je jedan od njih. Preko Fruka, Majstorovića... Jednom prilikom sam rekao da je Janković toliko kvalitetan da ga mogu staviti na svaku poziciju i gledam gdje mi je najpotrebniji. Koliko je golova zabio? Glupo je pričati uopće...

Lokomotiva i Rijeka sastali se u 28. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Fruk?

- Sprdali su se da što mi nije napadač, što ovo... On je klasa, može igrati i špicu, desetku, osmicu, u Gorici je igrao krilo... Kad si klasa možeš igrati sve.

Slijedi uzvrat finala Kupa protiv Slavena.

- Ići ćemo na valovima slavlja, samopouzdanja, odmorit ćemo se i spremiti za Kup. Očekujem ovakvu i još jaču atmosferu. Ići ćemo 300 na sat. Drago mi je da Belupo nije nikoga odmarao, i oni će biti umorni kao i mi u četvrtak.

Đalović je potom nasmijao sve.

- Prvi klub, prvi posao, pa prvak. Mogu se sada i ostaviti i reći "dosta mi je", haha. Hvala Miškoviću i svima u klubu. Moramo se prvo spremiti za Kup pa svim snagama naprijed, Liga prvaka je tu. Ovo je izvanredna promidžba i reklama za našu ligu, nadam se da ćemo iduće godine mi biti ti koji će se boriti do kraja.

To je to! Jedna od najluđih sezona HNL-a je završila. Sada kreće slavlje na Rujevici i na ulicama Rijeke do dugo u noć.