Đalović: Stalno se priča da je Hajduk u krizi, a bod je iza nas

Utakmica s Dinamom ostavila je posljedice pa imamo nove probleme. komentirao je trener vodeće momčadi HNL-a, Radomir Đalović. Rijeka će u srijedu od 17 sati gostovati na Poljudu u sklopu četvrtfinala Hrvatskog kupa, a u Split putuju na krilima velike pobjede nad Dinamom (4-0) u HNL-u.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:43 NK Rijeka vs GNK Dinamo Zagreb 4:0 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Riječani su tom pobjedom pobjeli na opipljivih sedam bodova prednosti u odnosu na 'modre', a u srijedu će odmjeriti snage s prvim pratiteljem Hajdukom, koji ima bod manje. Ipak, to će biti u Kupu, dok će idući derbi u prvenstvu ove dvije momčadi odigrati u 26. kolu HNL-a, 16. ožujka.

- Očekuje nas teška utakmica, kiša će padati u Splitu baš kao što pada u Rijeci, dakle bit će i težak teren za igru. Tek prije same utakmice vidjet ćemo tko će moći igrati, utakmica s Dinamom ostavila je posljedice pa imamo nove probleme. Hajduk ima kvalitetu. I borben je, agresivan. Stalno se priča da je u krizi, a samo je bod iza nas. Bit će jako teška utakmica. U koju idemo bez kalkulacija. Tko preživi do subote, igrat će u Gorici. Više volimo utakmice, bolje igrati nego trenirati, koliko god zgusnut raspored bio - zaključio je trener Rijeke. rekao je Đalović i najavio promjene u sastavu...

Susret Neretvanac i Rijeka u šesnaestini finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

- Bit će rotacija, ali vjerojatno prisilnih. O konkretnim imenima, naravno, ne bih. Velika pobjeda nad Dinamom je iza nas. Zgusnut je raspored, čeka nas teška utakmica, ali moji igrači imaju ogromnu želju. I oni ozlijeđeni stalno žele igrati.

Novopridošli Duje Čop mogao bi biti pošteđen.

- Čop je osjetio problem protiv Dinama, zato sam ga i zamijenio. Vidjet ćemo hoće li biti spreman. On je među onima o čijem ćemo eventualnom igranju na Poljudu odlučiti neposredno prije početka utakmice.

Rijeka: Trener Đalović i igrač Devetak na press konferenciji HNK Rijeke. | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Trener Rijeke nije se upustio u usporedbe s lanjskom sezonom.

- Ne znam jesmo li sad u boljoj situaciji i s više izgleda da osvojimo naslov nego prošle sezone. Jako puno je do kraja, iskusniji smo za prošlu sezonu, no i otišlo je osam, devet, ne znam ni sam koliko igrača. No i ovi su u sjajnoj formi. Ali daleko je kraj - rekao je.