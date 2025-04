Đalović: Teško nam ovo pada. Suđenje? Ne želim o tome...

Igrači Rijeke pognutih glava napustili su Maksimir. Baš kao i Hajduk, upali su u krizu u ključnom dijelu sezone i prokockali svu prednost koju su imali nad Dinamom. Ona sada glasi samo plus jedan četiri kola prije kraja.

Riječani su doživjeli i treći poraz u nizu, ovaj put su nastradali od Dinama (1-0) u 32. kolu HNL-a i prvi put ove sezone izgubili derbi. Loš tajming, reći će mnogi.

Momčad Radomira Đalovića je u prvom dijelu bila neprepoznatljiva, jedva da je izašla na suparničku polovicu, no u nastavku su zaigrali kako znaju. Pritisnuli su Dinamo, stvarali šanse i prijetili, no lopta nije htjela u gol. Za tjedan dana na Rujevici će dočekati Goricu, a kako Hajduk i Dinamo na Poljudu igraju derbi, navijat će za remi. No, prije toga, morat će smisliti kako izaći iz provalije u koju su upali.

Dinamo i Rijeka sastali se u 32. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Čestitao bih Dinamu na pobjedi, mislim da moja momčad prvih 20 minuta nije bila na razini, kao i neki igrači. Kao da smo čekali da primimo gol da proigramo. Dinamo je kvalitetan i opasan, uvijek te može ugroziti. U drugom poluvremenu promijenili smo neke stvari, igrali smo dobro, imali stativu i opasne situacije. Mislim da na kraju nismo zaslužili izgubiti. Moramo se dobro pripremiti za sljedeće utakmice i ponavljati izdanje kao iz drugog dijela - rekao je trener Rijeke.

Emotivno ste reagirali na kraju utakmice, ušli ste u raspravu sa sucem?

- Ne bih komentirao, svi znate što sam mogao prigovoriti. Rekao sam prije ove utakmice, ne komentiramo suđenje ni ja ni Rijeka kao klub.

Kakvi su vam izgledi za naslov i koliko vas Kup može opteretiti?

- Nije lako pobjeđivati u nizu. Pokazuju to i druge utakmice. Kup nam je opterećenje jer imamo puno ozljeda, kartona, svaku utakmicu moramo mijenjati. Vjerujem da ćemo se uspjeti izboriti i da ćemo napraviti rezultat. Oni koji nisu igrali, treniraju vjerno, dobit će priliku. Ako oni budu odgovorili kako treba, mislim da imamo šanse.

Dinamo i Rijeka sastali se u 32. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Imate bolji međusobni omjer od Dinama, koliko će vam to značiti?

- Sigurno da znači ako budemo imali isti broj bodova. Što se tiče Dinama, izgubili smo danas, a u prethodnim utakmicama smo bili bolji. Ne samo taj međusobni omjer, kad pogledate ove četiri utakmice, kad sve pogledate, ove godine smo bili bolji od Dinama.

Rijeka ima tri poraza u nizu, prvi put ove sezone, Dinamo je samo na bod zaostatka?

- Teško mi pada, meni i igračima, navijačima. Borba je, vidjeli ste sami, nitko ne može pobjeđivati u serijama. Moramo biti jači od svega i prebroditi sve, nije lako osvojiti naslov. Imaju još četiri utakmice, moraš pobijediti sve ako želiš biti prvak. Imamo jedan bod više od Dinama, bit će do kraja neizvjesno, ali moramo gledati sebe, krenuti igrati kao u drugom poluvremenu i da krenemo pobjeđivati.