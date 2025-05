Đalović: Znamo sve o Hajduku, i dalje može biti prvak Hrvatske

Znamo sve o Hajduku, kvalitetna su momčad koja i dalje može biti prvak, najavio je trener Rijeke, Radomir Đalović, uoči derbija 35. kola HNL-a na Poljudu protiv Hajduka. Do kraja prvenstva ostale su samo dvije utakmice, a vodeća trojka i dalje je u igri za titulu. Ipak, Hajduk samo pobjedom i kiksom Dinama može ostati u igri za titulu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:42 Rijeka - Varaždin 1-0 (sažetak) | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Utakmica je u nedjelju od 18.45 sati, a Đalović je u petak najavio utakmicu koja može presuditi prvaka.

- Očekuje nas Jadranski derbi, izuzetno bitna utakmica za nas. Pobjedom na Poljudu ostao bi nam još jedan korak do naslova prvaka. Dat ćemo sve od sebe, nemamo puno izbora jer znamo da nam igra samo pobjeda, a moji igrači i ja ćemo napraviti sve da pobijedimo Hajduk i zadržimo prvo mjesto koje bi nam uoči zadnjeg kola otvorilo veliku priliku za osvajanje naslova prvaka Hrvatske - rekao je Đalović pa nahvalio igrače...

Rijeka: Trener Radomir ?alovi? na press konferenciji | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

- Za mene kao trenera koji radi prvi put ovo je izvanredan osjećaj, a takav mora biti i za moje igrače. Oni su najzaslužniji što imaju aktivni rezultat uoči uzvrata finala Kupa i što dva kola prije kraja prvenstva odlučujemo sami o sebi. Idemo na Poljud postaviti se hrabro i dati sve od sebe da utakmica protiv Slaven Belupa bude odlučujuća.

Uoči Jadranskog derbija Đaloviću i Rijeci u prilog ide više od bodovnog stanja na tablici. Naime, Hajduk nije pobijedio Rijeku od 30. srpnja 2023. godine, točnije, čak sedam utakmica i skoro pune dvije godine!

Rijeka: Utakmica SuperSport HNL-a između Rijeke i Hajduka | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Ove su sezone Hajduk i Rijeka odigrali četiri utakmice, prve dvije završile su remijem (0-0, 2-2), pa je Rijeka slavila (3-1) u Kupu i prvenstvu (3-0).

- Znamo sve o Hajduku, kvalitetna su momčad koja i dalje može biti prvak. Imaju dobrog trenera koji je afirmirao puno mladih igrača. Očekujem pravu utakmicu, a mi ćemo dati sve od sebe, pa kada se završi sve ćemo znati jesmo li uspjeli - komentirao je Đalović.

Ozljede, kartoni... Đalovića rošade u sastavima baš i ne zanimaju.

- Mene to ne zanima. Znam da će svi igrati i to tako mora biti! I ja bih igrao sa svima. Ne zamaramo se time, niti nas to zanima, već gledamo sebe. Takvih priča je uvijek bilo i uvijek će biti. Nitko nam nije dao ništa, cijelu sezonu se borimo svi zajedno, a tako će biti i u ove tri utakmice do kraja - zaključio je trener Rijeke.

Rijeka: Utakmica SuperSport HNL-a izme??u Rijeke i Hajduka | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Uz Đalovića se na kofnerenciji za javnost pojavio i iskusni stoper Ante Majstorović.

- Dat ćemo sve od sebe da razveselimo naše navijače. Cijela sezona je stala u ova dva tjedna, a mi ćemo dati sve da pobijedimo u ovoj utakmici i da zadnje kolo dočekamo na prvom mjestu kako bismo mogli osvojiti prvenstvo. Dat ćemo sve od sebe kako bismo pobijedili, znamo što nam nosi ova pobjeda. Svi ćemo dati sve da to i ostvarimo. Atmosfera u svlačionici je pozitivna, svi jedva čekamo utakmicu - rekao je Majstorović.