Dambrauskas mora u preostalih deset kola zaigrati hrabrije i uz više rizika napadati suparnike

Matematički gledano Hajduk se još uvijek bori za naslov prvaka, no u subotu navečer propustili su veliku priliku, remijem je Dinamo zadržao pet bodova prednosti, a svakom novom odigranom utakmicom je sve manje prilika za dostizanje te prednosti. Do kraja utrke ostalo je još deset utakmica, dvije s Dinamom i po jedna sa svim ostalim klubovima, a Hajduk u preostalih deset kola šest utakmica igra na Poljudu. No od četiri gostovanja tri su kod izravnih konkurenata, kod Osijeka, Rijeke te u zadnjem kolu kod Dinama, dok je preostalo četvrto gostovanje u Koprivnici.

POGLEDAJTE VIDEO: Koreografija Torcide na derbiju

Ono što Dambrauskasu nikako ne ide na ruku je trenutna forma njegove momčadi. Osvojili su samo dva od mogućih devet bodova u zadnja tri prvenstvena ogleda, a da su uzeli puni plijen danas bi im konkurenti za naslov gledali u leđa. Konkurenti protiv kojih su u pet domaćih derbija od mogućih 15 osvojili također samo dva boda!? Statistika i matematika nisu dakle na strani Hajduka, osvajanje naslova iz današnje perspektive izgleda poput nemoguće misije, no da su u nogometu presudne samo statistika i matematika, onda bi se unaprijed znalo i tko će osvojiti naslov.

Šansa dakle postoji, no da bi je iskoristio, Dambrauskas mora u preostalih deset kola zaigrati puno hrabrije, s puno više rizika, napadati suparnike od prve minute... Vrijeme curi, a momčad mu je u ozbiljnom bodovnom zaostatku, i nema se više što čekati. Svi u napad, pa što bude... Čelnici kluba najavili su da će se u ovoj sezoni boriti za oba trofeja i Dambrauskasu su na raspolaganje stavili moćnu napadačku momčad. Od Livaje i Kalinića, preko Mlakara i Ljubičića, do Sahitija i Biuka, pa i Krovinovića koji je sklon ofenzivi. Na Litavcu je da pronađe način kako to moćno oružje upotrijebiti, kako iz njih izvući maksimum, pogotovo u atmosferi rasprodanog Poljuda.

Dojam je da Litavac još uvijek nema jasnu viziju igre, ili je za sada ne uspijeva prenijeti na momčadi i uigrati. Pogotovo ne s Kalinićem u postavi. U modernom nogometu suvišno je pitanje mogu li dva kvalitetna igrača poput Livaje i Kalinića igrati skupa. Naravno da mogu, i ne samo da mogu, nego i moraju. Trenerova je zadaća da pronađe model kako. Ali ne samo zadaća, nego i odgovornost, jer vratiti Kalinića da bi sjedio na klupi dok momčad na terenu ne postiže adekvatne rezultate, je na koncu konca nekorektno i prema njemu samome.

Ako je Kalinić uz Livaju najmoćnije napadačko oružje koje Dambrauskas ima u svom arsenalu, a složit ćemo se da je, onda ga trener ne smije držati na klupi, pogotovo ne u derbiju. Taj bi luksuz Dambrauskas opravdao samo pobjedama protiv Istre i Dinama, i nitko se danas ne bi osvrtao na to što je Kalinića u Puli izvadio iz igre, a u derbiju ostavio na klupi. Ali nakon što je prosuo bodove, logično je zaključiti da je zaigrao na krivu kartu...