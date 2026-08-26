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SJAJAN PODVIG SA SABAHOM

Dambrauskas nakon čudesne noći: Ovo je najbolja momčad koju sam trenirao u karijeri...

Piše Jakov Drobnjak,
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Dambrauskas nakon čudesne noći: Ovo je najbolja momčad koju sam trenirao u karijeri...
Valencia: Prva utakmica doigravanja UEFA Konferencijske lige, Villarreal CF - HNK Hajduk | Foto: Omar Arnau/PIXSELL
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SABAH - HAPOEL BE'ER SHEVA 5-2 (6-4)  Igrat ćemo u najprestižnijem nogometnom natjecanju na svijetu. Trenutno se osjećam kao najsretniji trener na svijetu, rekao je bivši trener Hajduka

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Bivši trener Hajduka, Valdas Dambrauskas, izveo je pravo čudo s azerbajdžanskim Sabahom. U uzvratu doigravanja za Ligu prvaka Sabah je srušio izraelski Hapoel Be'er Shevu s 5-2 nakon produžetaka te s ukupnih 6-4 prošao dalje. Nevjerojatan podvig kluba koji je osnovan 2017., a prema Transfermarktu ova momčad vrijedi oko 17 milijuna eura. Nakon susreta sreću je s novinarima podijelio Dambrauskas.

Split: Bivši trener Hajduka. Dambrauskas na panelu 10. Football MeetUp-a
Split: Bivši trener Hajduka. Dambrauskas na panelu 10. Football MeetUp-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Ovo je prekrasna noć. Hvala navijačima na ovakvoj atmosferi. Momčad je odigrala fantastičnu utakmicu. Ovo je najbolja momčad koju sam trenirao u svojoj karijeri. Igrači su u najtežem trenutku pokazali karakter, borili se do kraja i uvijek vjerovali u pobjedu. Danas sam najsretniji trener na svijetu - rekao je bivši trener Hajduka pa dodao:

- Teško je opisati ovu noć riječima. Atmosfera je bila nevjerojatna. Zahvalan sam našim navijačima. Moji igrači napravili su iznimno težak posao i ponosan sam na njih. Igrat ćemo u najprestižnijem nogometnom natjecanju na svijetu. Trenutno se osjećam kao najsretniji trener na svijetu. 

Rekao je i kako su svi ovi momci zaslužili Ligu prvaka te da pojačanja vjerojatno neće biti.

- Za Ligu prvaka smo već odredili igrače. Zbog toga trenutačno ne razmišljamo o novim transferima. Ako dovedemo novog igrača, netko od postojećih morat će biti izostavljen s popisa. Koji od tih igrača to zaslužuje? - zaključio je.

Ulazak u ligašku fazu Lige prvaka za Sabah predstavlja financijski iskorak kakav klub donedavno nije mogao ni zamisliti. Azerbajdžanski predstavnik već je nastupima u kvalifikacijama osigurao određenu zaradu, no plasman među 36 najboljih europskih klubova donosi mu zajamčenih 18,62 milijuna eura samo na temelju sudjelovanja u glavnoj fazi natjecanja.

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