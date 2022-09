Dambrauskas: Ovo nije Hajduk. Ali iza nas je deset najboljih mjeseci godinama unatrag...

Kup na kraju prošle sezone i drugo mjesto iza Dinama naznačilo je neka nova uspješnija vremena na Poljudu. Navijači su se nadali je ovo konačno ta sezona u kojoj će se naslov vratiti u Split, no Hajduk na početku nove sezone prolazi tešku krizu.

Splićani su u devetom kolu HNL-a remizirali sa Šibenikom (1-1) pa nakon devet kola zaostaju za Dinamom devet bodova uz utakmicu manje. Uz to će 'modri' u subotu gostovati kod Gorice i imaju priliku povećati prednost na plus 12 uz dvije utakmice više.

Hajduk je imao tri boda u džepu. Vodio je golom Jana Mlakara, ali silni promašaji obili su se o glavu. Ivan Dolček je u šestoj minuti sudačke nadoknade pogodio za 1-1.

Što se dogodilo nakon gola, zbog čega ste stali i prestali napadati?

- Teško je reći, imali smo posjed, imali smo par gol šansi, trebali smo malo više kreativnosti i zabiti u drugom dijelu. Ali teško je objasniti što se dogodilo, nismo igrali kao dobra momčad, nismo bili agresivni, a kad je rezultat samo 1-0 sve se može dogoditi. Na žalost to se i dogodilo u zadnjim sekundama utakmice. Ovo nije Hajduk - rekao je trener Valdas Dambrauskas nakon remija.

Je li momčad stala igrati ili ste vi zamjenama prouzročili takav scenarij?

- Kad imaš 1-0 u važnoj derbi utakmici, protivnik počne igrati, dobije samopouzdanje. Nakon utakmice sam rekao igračima da nismo dobro izgledali da nismo igrali kao prava momčad. Ja preuzimam odgovornost.

Što to konkretno znači da preuzimate odgovornost?

Znači da preuzimam odgovornost.

Imate li znanja i sposobnosti podići momčad nakon što ste izgubili Superkup, što ste ispali iz Europe i zaostajete jako puno u prvenstvu?

- Znam da je vaš posao da sve gledate negativno, tako će biti i sljedećih nekoliko dana. To je vaš posao. Ali mi smo imali teških trenutaka iz kojih smo izlazili jači, imamo jaku momčad, jaku svlačionicu, i ne znam zašto bi nešto mijenjali. Moramo pogledati sebe, što je pošlo po zlu, ni trening ni reakcija nakon poluvremena nije dala naslutiti da će se nešto ovako dogoditi. Počeli smo predavati loptu Šibeniku i ovo je posljedica...

Ako mi kao novinari gledamo sve negativno, što ste vi vidjeli pozitivno iz današnje utakmice?

- Nogomet nikad nije samo jedna utakmica, uvijek ide sljedeća... Ako gledamo deset mjeseci u kontinuitetu, ovo je deset najboljih deset mjeseci godinama unatrag. Imali smo nesreću u ždrijebu, imali smo neke poraze... ali tako je to u nogometu, boli nas sve, pogotovo navijače, osjećamo to, ali nogomet je takav, moramo raditi bolje da pobijedimo sljedeću utakmicu, iduća utakmica je za četiri dana, Rijeka je u pitanju, novi derbi i moramo napraviti sve da izgledamo bolje i pobijedimo.

Rekli ste da Hajduk nije večeras bio velika momčad, brine li vas to?

- Slažem se, u zadnjoj utakmici protiv Slavena smo to pokazali. Danas smo počeli utakmicu dobro, nije lako mjesto doći ovdje, nije lako igrati, ali mi smo dominirali, imali smo loptu, nisam osjećao da nam je Šibenik prijetnja. Ni u prvom, ni u drugom dijelu....

Izgledalo je kao da samo čekate kraj?

- Upravo to je ono što ne volim, možda je podsvjesno bilo da sačuvamo ta tri boda, ali nismo uspjeli, upravo to se dogodilo. S takvim pristupom bivaš kažnjen i to se i dogodilo.

