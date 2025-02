Dambrauskas stiže u Split, a Nikoličius u teretani u opremi Hajduka: 'Vrati se i spasi nas'

Nakon što je primio brojne čestitke, Valdas Dambrauskas (48) sjeo je u svlačionicu, prekrio glavu i zaplakao. Grlio se s Markom Livajom, ronio je suze od sreće i radosti, što je donio Hajduku prvi trofej nakon devet godina čekanja. Bilo je to u svibnju 2022. godine nakon što je s klubom osvojio Kup protiv Rijeke.

Pokretanje videa... 00:49 Kontroverzan gol Hajduka u Puli | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Navijači su ga tih dana dizali u nebesa, Split je živio kao u bajci i nakon dugo vremena stvorio muke Dinamu u borbi za naslov. Splićani su se do dva kola prije kraja borili za titulu. No, sva ta bajka raspala se do rujna 2022. godine, nakon svega deset mjeseci, kada je dobio otkaz nakon poraza od Šibenika. I dan danas navijači žale za njime jer smatraju da je Hajduk pod njim igrao najdojmljiviji nogomet u posljednjih nekoliko godina.

Hrvatski dragovoljac i Hajduk sastali se u 24. kolu HT Prve lige | Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Kada god su Splićani u krizi, a to je i sada slučaj, navijači zazivaju povratak litavskog trenera. I on će se ovaj put i zaista vratiti u Split, ali povodom nogometne konferencije Football Meetup (petak, restoran Velum) na kojoj će biti jedan od predavača. No, navodno bi mogao osvanuti i na Poljudu, kao gost na utakmici Hajduka i Osijeka koja se igra u subotu. On je trenutno bez posla, a nakon odlaska iz Hrvatske, nije se baš proslavio. Vodio je OFI s Krete gdje se zadržao 14 mjeseci, a trener Omonije bio je tek četiri mjeseca.

A dok on sprema kofere za Split, jedan njegov bivši suradnik je već tu. Nekadašnji sportski direktor Hajduka Mindaugas Nikoličius (41) objavio je fotografije iz jedne splitske teretane kako trenira u opremi svog bivšeg kluba. Navijači 'bilih' odmah su ga obasuli komentarima.

- 'Vrati se i spasi što se spasiti može... Naučili ste od prošle godine sigurno puno. Hajduk te treba, Niko', 'Vrati se Niko, sve ti je oprošteno, ovo je cirkus sa', 'Niko, vrime je', 'Vrati se, Niko', 'Čekamo te, Niko', 'Niko, oprostim im, ne znaju što čine'. 'Čekamo te, požuri dok nije kasno i spasi stvar' - neki su od komentara.

Za razliku od Dambrauskasa, Nikoličius veći dio godine i provodi u Hrvatskoj. Njegova supruga Josipa je iz okolice Zadra, a upoznali su se u Zagrebu dok je on radio u Gorici. Imaju i dvoje djece.

Litavac je bio sportski direktor Hajduka od siječnja 2021. godine do lipnja 2024. godine. Zajedno s Lukšom Jakobušićem realizirao je nekoliko bombastičnih povrataka kao što su Nikola Kalinić, Marko Livaja, Ivan Perišić, Lovre Kalinić, doveli su i Josipa Brekala, Filipa Krovinovića, Filipa Uremovića, Darija Melnjaka...

Split: S 4:0 Hajduk uvjerljivo pobijedio Lokomotivu | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Ipak, njegova era na Poljudu završila je neslavno prošlog proljeća nakon što su Splićani upali u krizu i u nekoliko utakmica ostali bez trofeja. Smijenjeni su Jakobušić i trener Mislav Karoglan, a Nikoličius je ostao do isteka ugovora kako bi klub u miru izabrao novog sportskog direktora. To je tada postao Nikola Kalinić, ali nakon svega tri mjeseca naslijedio ga je Francuz Francois Vitali, čijim poslom navijači nisu zadovoljni.