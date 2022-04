Dambrauskas: Možemo biti baš sretni što se fantastični klubovi interesiraju za naše igrače...

Hajduk u finiš sezone kreće gostovanjem u Osijeku. Završnica sezone bit će sprint u kojem će u manje od pedeset dana Hajduk odigrati devet prvenstvenih utakmica i finale Kupa. A sve uz dosta bolesnih i ozlijeđenih...

- Situacija je dobra, ali nije baš najbolja. Lovrencsics je suspendiran, Ljubičić je danas prvi put trenirao u zadnjih nekoliko tjedana. Samo Ljubičić i Lovrencsics ne putuju s nama u Osijek, ali neki igrači su još uvijek upitni, pa ćemo u zadnji trenutak odlučiti tko će u Gradskom vrtu, a tko ne - kaže trener Hajduka Valdas Dambrauskas.

Je li ovo najvažnija utakmica do kraja sezone?

- Od studenoga prošle godina svaka nam je odlučujuća i najvažnija. I svaka naredna će biti takva do kraja sezone. Spremni smo igrati takve susrete, trenirali smo naporno, imamo još video analizu i još jedan trening sutra. U nedjelju moramo zaigrati napadački, uživati u atmosferi i vjerujem da ćemo se vratiti s tri boda.

Nenad Bjelica voli igrati na rezultat, a tu su i dva bivša igrača Hajduka - Mijo Caktaš i Darko Nejašmić?

- Svaki put kad igrač igra protiv bivšeg kluba ima poseban motiv. Ali, mi ne razmišljamo o Osijeku, oni su tu gdje jesu s razlogom, imaju dobrog trenera, dobre igrače, ali mi moramo igrati svoju igru i siguran sam da ćemo biti spremni za tu utakmicu.

Osijek neće imati tri važna obrambena igrača, hoće li se domaćin adaptirati tome i napasti?

- Oni pokušavaju iznenaditi suparnika i napraviti nešto na terenu što nitko ne predviđa. Mi se moramo pripremiti, ali ne možemo kontrolirati Osijek, nego samo nas i naš pristup. Vjerujem da imamo potencijal biti jedna od najboljih napadačkih momčadi. Moramo pronaći balans između preuzimanja rizika i vođenju računa o obrani. Pripremljeni smo za ono što nas čeka.

Kačaniklić je bio dosta dobar protiv Radomlja, pojavila se informacija da može otići, jeste li pričali o tome?

- On je fantastična osoba, jako dobar igrač. Glasine pokazuju da možemo biti sretni što su fantastični klubovi zainteresirani za naše igrače. On je spreman, trenira bez teškoća, igrao je dobro protiv Radomlja, ali nećemo po tome mjeriti njegove mogućnosti, nego prema najvažnijim i najjačim utakmicama. Imamo još par dvoboja do kraja sezone, a takav igrač koji može dati zadnji pas i zabiti gol će nam biti koristan i mi ćemo mu dati priliku da pokaže sve svoje kvalitete.

U Osijeku će biti ključno iskoristiti ponuđene prilike...

- Protiv Dinama i Osijeka to nismo uspijevali iskoristiti, protiv svakoga bi htjeli postići rani gol i tako otvoriti utakmicu. Čim padne gol, utakmica se otvori. Mogu obećati da se ne idemo braniti u Osijek, nego odigrati dobro, preuzeti rizik i biti spremni na njihovu obranu. Vjerujem da su igrači spremni, ovo je vrlo važna utakmica, nadam se da ćemo odigrati dobro. San svakog trenera je da prvi povedete, a onda brzo zabijete još jednom...

Je li vam pauza pomogla ili odmogla u pripremi utakmice?

- Obično čekate pauzu kako bi napravili napredak, pogotovo ako ste u dobrom momentu kao mi nakon Lokomotive. Tada bi već sljedeći dan igrali protiv Osijeka... Nažalost danas smo prvi put trenirali sa svim igračima. Dali smo više pozornosti igračima koje smo imali na raspolaganju, vidim da su momci nedostajali jedni drugima, šale se i pričaju o onome što su proživjeli u protekla dva tjedna. Kad pobjeđujete ne želite pauzu, a prva utakmica nakon stanke je uvijek izazovna, ali i Osijek je u istoj situaciji. Vjerujem u nas i da smo spremni za uspjeh - završio je Dambrauskas.

