Loša vijest za Osijek: Škorić propušta derbi s Hajdukom

Četiri (bivša) kapetana u prvih 11, dvojica aktualnih prvotimaca... Svima u Osijeku sigurno je bila na ponos utakmica Hrvatske i Bugarske u Dohi. Nekadašnji kapetani Borna Barišić i Domagoj Vida, pa zatim sadašnji Mile Škorić i njegov zamjenik Ivica Ivušić počeli su utakmicu protiv Bugarske.

U 27. minuti, nažalost, Škorić je osjetio probleme i napustio igru. U sedmom reprezentativnom nastupu ozlijedio je gležanj, a dobio je i udarac u butni mišić. Loša je to vijest za Osječane jer, po svemu sudeći, neće biti spreman za derbi s Hajdukom koji se igra u nedjelju u Gradskom vrtu. Sve će se preciznije znati nakon što obavi pregled magnetskom rezonancom.

Štoviše, u završnim minutama i Ivušić se požalio na udarac koji mu je u skoku zadao Hristov, koljenom u predjelu rebara, no to ga ne bi trebalo onemogućiti da brani u nedjelju.

Inače, ulaznice za utakmicu prodaju se odlično. Nakon tribine Istok u srijedu je rasprodana tribina Zapad dolje i Lože. Do četvrtka, kada je zadnji dan zaštićene prodaje, bit će u prodaji isključivo ulaznice za tribinu Zapad gore. Cijena ulaznice iznosi 40 kuna, a do četvrtka u 18 sati (radno vrijeme blagajni je od 12 do 18 sati) pravo prvokupa istih imaju svi navijači koji su bili na utakmici protiv GNK Dinamo/HNK Gorica.

Sve preostale ulaznice nakon zaštićene prodaje bit će moguće kupiti u slobodnoj prodaji od petka 1. travnja od 12 do 18 sati. Za utakmicu nije potrebna EU digitalna COVID potvrda kao preduvjet za ulazak na stadion, no to, pak, znači da će na tribine moći najviše 9000 navijača, odnosno polovica kapaciteta.

