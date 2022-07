Dambrauskas: Vjerujem da smo postavili temelje za nešto veliko

Četiri utakmice bez pobjede rezime je Hajdukovih priprema u Austriji koje su zaključene remijem protiv mađarskog prvoligaša Kisvárde. Kroz čitave pripreme s momčadi su bili sportski direktor Nikoličius i predsjednik Jakobušić.

- Mislim da imamo dobar odnos, u na istoj smo stranici, jasno nam gdje klub želi biti i što želi postići. Zato imamo sastanke praktički svaki dan - rekao je Valdas Dambrauskas pa nastavio:

- Naravno da nije dobar osjećaj, no ako gledamo posljednjih šest, sedam mjeseci vidimo napredak i da klub ide u pravom smjeru. Vidimo emocije navijača i ciljeve koje si možemo postaviti. Vjerujem da smo postavili temelje za nešto veliko i vjerujem da ćemo to postići sljedeći tjedan.

Bez zadrške se može reći da Hajduk nikad nije imao ovako kvalitetne protivnike na ljetnim pripremama. Upravo je to htio trener 'bilih'.

- Ne znam kakve su ranije bile pripreme jer nisam bio ovdje, no ono što sam vidio je na vrhunskom nivou. Ja, kao trener, bih uvijek htio igrati protiv ovakvih momčadi jer me čine boljim trenerom, a moje igrače boljim igračima jer ako stalno igramo utakmice poput one s Gentom, naviknut ćemo se na taj tempo. U Europi nema prečaca.

Već sljedeće subote, 9. srpnja, Hajduk i Dinamo igraju finale Superkupa.

Idemo malo proanalizirati brojke, statistike i podatke. Idemo napraviti plan za sljedeći tjedan, napraviti pet - šest treninga i fokusirati se na sljedeći tjedan. Vjerujem u to što radimo, vjerujemo u proces, vjerujem u klub i ljude koji me okružuju. Hajduk nije o jednoj osobi, Hajduk je ekipa koja živi i radi za rezultate u budućnosti i to ćemo i pokazati. To je slika koju želimo stvoriti. Svi! Ne samo ja.





