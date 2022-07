VIDEO Hajdukovci su 'izrešetali' Jakobušića: Kažete momčad je dobra, a lani ispali od Tobola

Svjedočili smo da zadnje dvije utakmice nije bila dobra forma pa predsjedniče što mislite s trenerom, upitao je Josip Vuković (30) koji se predstavio kao novinar Novog lista čelnog čovjeka Hajduka Lukšu Jakobušića.

Atmosfera u momčadi je očigledno odlična, a hajdukovci su se dobro našalili na potpisivanju ugovora kapetana Lovre Kalinića (32) na kojoj su svi igrači 'bilih' prisustvovali kao novinari. Nakon što je Kalinić potpisao ugovor, uslijedio je set neugodnih pitanja, a prvi je na red došao Nikola Kalinić (34) iz talijanske Gazzette.

- Čestitke na potpisu, zašto sete čekali do zadnjeg dana potpisa ili ste čekali samo Hajduk? - pitao je Nikola, a prezimenjak mu je odgovorio:

- Do zadnjeg dana smo čekali jer je Aston Villa pristala da završimo ugovor 30. lipnja - rekao je Lovre, ali Nikola nije odustajao:

- Je li bilo drugih kombinacija ili samo Hajduk, niste mi odgovorili na pitanje.

- Glupo je pričati o tome, moja jedina želja bila je Hajduk i to se ostvarilo - odgovorio je Lovre.

A uslijedilo je i pitanje o financijskoj strani na koje je Lovre bio jasan.

- Da sam gledao financijsku stranu, sigurno bih potražio izlaz negdje drugdje.

Bilo je tu i pitanja o povratku među 'vatrene', a u svemu se dobro snalazio Lovre i malo 'politički' uzvraćao. Marko Livaja (28) predstavio se kao novinar Kaštele.org koji je pitao o pojačanjima

- Sljedeći tjedan pripremamo nešto - bio je jasan Jakobušić, dok je Nikoličius otkrio da nije bilo konkretne ponude za Sahitija iz Hamburga.

Ali posebno je raspoložen bio Josip Elez (28) iz njemačkog Bilda koji je nakon klasičnog pitanja o ambicijama kluba poprilično iznenadio Jakobušića.

- Nismo očekivali ne napade, nego prava pitanja. Cilj nam je bio da svi ostanemo zajedno, to je najveća vrijednost. Kad smo već napravili nešto u Kupu, to je logično. Nije ovo slučajno da smo svi ovdje u ovakvoj atmosferi

- Rekli ste da je ekipa sasvim dovoljna za sve, ali ova ekipa prošle godine nije uspjela osvojiti prvenstvo i ispali su od Tobola u Europi, je li to opet neka pila naopako - pitao je Elez, dok je Jakobušić uzvratio:

- Odgovorit ću vam protupitanjem. Čuo sam od svih vas da je trebalo dobiti utakmicu protiv Dinama da bi bilo šanse. Prvu priliku imamo sad 9. srpnja, možda će igrati Marko, a možda će igrati i Nikola. Pa da vidimo je li to dovoljno za osvojiti Superkup. Lijepo ste to pitali. S ovim iskustvom smo najstabilniji. Ne dobivaju uvijek pojedinci, nego kolektiv, a tu smo izvrsni. Možda nećemo osvojiti, ali ćemo bit dobri. Na kraju ćemo vidjeti, bitno je završiti sezonu da si možemo pogledati u oči, a ovo i je to, a brinu me vaše sumnje je li ovo dovoljno. Možda nam trebaju dva stopera, sve drugo je dobro - vratio mu je predsjednik Hajduka.

