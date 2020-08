Damian Kadzior odlazi u Eibar, Dinamu oko dva milijuna eura!

Poljski nogometaš za Dinamo je skupio 78 nastupa, zabio 21 gol, asistirao 22 puta. Osvojio je dva naslova prvaka i jedan Superkup, te spada među strance koji su u Maksimiru prilično zadovoljili...

<p>Dinamo je u tajnosti odradio još jedan izlazni transfer, Damian Kadzior odlazi u Španjolsku. Poljski reprezentativac ubrzo bi trebao postati novi član tamošnjeg prvoligaša Eibara, a Zagrepčani će za svog dosadašnjeg igrača dobiti dva milijuna eura (uz dodatne bonuse). Što je možda i malo s obzirom na činjenicu kako je baš Kadzior prošle sezone bio najbolji igrač Dinama na prvenstvenoj sceni, a i tržišna mu vrijednost prema Transfermarktu iznosi 3,5 milijuna eura.</p><p>Damian Kadzior na svom je stolu imao nekoliko ponuda, željeli su ga elitni turski prvoligaši, u igri je bio i Celtic, no njegova je želja bila Španjolska. Pregovori između igrača i novog mu kluba odrađeni su u trenu, Kadzior će u Eibaru zarađivati puno više nego u Dinamu gdje mu je godišnja plaća 300 tisuća eura. U Dinamu nisu željeli raditi probleme svom nogometašu, igraču koji na leđima već ima 28 godina i kojem je ovo možda bio i posljednji vlak za inozemstvo.</p><p>Damian Kadzior za 'modre' je skupio 78 nastupa, zabio 21 gol uz 22 asistencije, osvojio dva naslova prvaka i jedan Superkup. Dapače, Zagrepčanima se pokazao kao 'pun pogodak', a u Maksimir je stigao u ljeto 2018. godine na poziv Nenada Bjelice za samo 400 tisuća eura. U dresu Dinama dohvatio je i nastupe za poljsku reprezentaciju (četiri utakmice i jedan gol), a ove sezone zbog ozljede nosa nije zaigrao za 'modre'.</p><p>Dinamo novim izlaznim transferom dodatno puni vlastitu blagajnu, hrvatski prvak je na prodajama Nikole More (8,5 mil. eura), Damiana Kadziora (2 mil. eura), Adriana Šempera (1,5 mil. eura) i Roka Baturine (1 mil. eura) već zaradio 13 milijuna eura. No, ta će brojka još dodatno rasti, u Dinamu do kraja prijelaznog roka (5. listopada) žele prodati još pokojeg igrača, naravno u međuvremenu i dovesti neko novo ime. A novac će im stići i od Amira Rrahmanija (transfer iz Verone u Napoli), Dinamo će tu zaraditi još 1,4 milijuna eura.</p><p>Zoran Mamić sada na poziciji desnoga krila ima tek Lirima Kastratija, no vjerojatno će (do dolaska nekog novog igrača) tu po potrebi koristiti i usluge Luke Menala i Antonija Marina, igrača kojima je primarna pozicija na lijevom krilu, gdje je i dalje neprikosnoven Mislav Oršić. </p>