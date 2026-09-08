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PREDSJEDNIK RIJEKE

Damir Mišković o Toniju Fruku: 'Ni on sam više ne zna gdje ide'

Piše Ivan Tomašković,
Čitanje članka: 1 min
Damir Mišković o Toniju Fruku: 'Ni on sam više ne zna gdje ide'
Rijeka: Rijeka i Midtjylland sastali se u UEFA Konferencijskoj ligi | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
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Predsjednik Rijeke gostovao je u podcastu Krepat ma ne molat na kanalu Ofenziva i prošao je kroz brojne teme

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Rijeka se nakon ispadanja u Konferencijskoj ligi podigla. Potvrdila je to visoka 4-1 pobjeda protiv Osijeka u 6. kolu HNL-a. 

No, na samom startu momčad s Kvarnera nije izgledala baš sjajno. Predsjednik Rijeke Damir Mišković je gostovao u podcastu Krepat ma ne molat na kanalu Ofenziva.

Prošao kroz brojne teme. Posebno je zanimljivo bila tema o Toniju Fruku i njegovom potencijalnom odlasku iz Rijeke nakon isteka ugovora na ljeto.

- On sam više ne zna gdje ide. Možda nam se i potrefi da imamo jednog Tottija, ha-ha. On je jako dobar, jako pošten dečko i o svemu smo uvijek razgovarali otvoreno. Vjerujem da ne bi otišao bez da produlji ugovor. U Rijeci je postao zvijezda i neće on ići protiv nas - objasnio je Mišković.

Rijeka: Rijeka i Midtjylland sastali se u UEFA Konferencijskoj ligi
Rijeka: Rijeka i Midtjylland sastali se u UEFA Konferencijskoj ligi | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Također se dotaknuo odlaska Stjepana Radeljića u Dinamo.

- Dinamo nam je na ljeto za Radeljića nudio 800.000 eura. Nama je bilo važnije da ostane, nego da ga prodamo za taj iznos. Izračunali smo da nam je on važniji igrač nego 800 tisuća plus bonuse. Da su ponudili dva milijuna eura vjerojatno bi išao. Vidjeli smo da nismo pogriješili u vezi toga - istaknuo je Mišković. 

Istra 1961 i Dinamo sastali se u 5. kolu SuperSport HNL-a
Istra 1961 i Dinamo sastali se u 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

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