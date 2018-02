Damon Ha-ha-Harrison: Prebio bih ja tog Miočića kao od šale...

Dok Stipe Miočić čeka novu obranu naslova, u srpnju u Las Vegasu protiv šampiona poluteške kategorije i bivšeg teškaša Daniela Cormiera, javljaju se svakakvi tipovi koji misle da bi najjačeg čovjeka na svijetu prebili bez problema.

Jedan od njih je igrač američkog nogometa, NFL zvijezda New York Giantsa, 29- godišnji Damon 'Snacks' Harrison, piše Fightsite.

- Niti jedan sport nije lagan, ali siguran sam da bih uz malo treninga bez problema prošao kroz sve svjetske teškaše i postao prvak. Da provodim toliko vremena u dvorani kao oni, porazbijao bih sve redom - rekao je Harrison.

Visok je 191 centimetar i ima 155 kila, jedan je od najboljih braniča u NFL-u.

Prije dvije godine potpisao je ugovor prema kojemu bi tijekom petogodišnjeg razdoblja trebao dobiti 46 milijuna dolara. No Harrisonu očito nije do novca, već do batina pa misli da bi s malo treninga prebio jedinog čovjeka koji je triput zaredom obranio UFC teškaški naslov. I to protiv malo jačih i opakijih tipova.

- Stipe Miočić? Ma trebalo bi mi samo malo treninga i prebio bih ga. Znam jako dobro udariti, imam sve što je potrebno kako bih se bavio borilačkim sportovima - ispalio je Harrison, koji bi sa Stipom u ringu imao šanse kao tronoga gazela u rezervatu lavova.