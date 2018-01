Šampion na šampiona! Miočić brani naslov protiv Cormiera

Stipe Miočić branit će pojas već u srpnju i to protiv aktualnog prvaka poluteške kategorije Daniela Cormiera, koji se vraća u tešku kategoriju!

Ništa od Poljuda, mjesto će biti Las Vegas.

All roads lead to Las Vegas! @StipeMiocicUFC & @DC_MMA to coach #TUF27 , will face off at #UFC226 for the HW strap! 📰 https://t.co/YSnabHhdls pic.twitter.com/OZ7MGbBk0d

Daniel Cormier (38) bivši je Strikeforceov teškaški prvak i aktualni UFC-ov šampion u poluteškoj, jedina dva poraza u karijeri ima protiv Jon Jonesa, od kojeg je pojas izgubio lani, ali nakon Jonesove suspenzije zbog dopinga, pojas mu je vraćen.

Prije nego je Stipe Miočić pobijedio Francisa Ngannoua i obranio pojas treći put zaredom, u ring bostonske dvorane izašli su Daniel Cormier i Volkan Oezdemir. Cormier je slavio tehničkim nokautom u drugoj rundi.

Foto: Bob DeChiara

Daniel Cormier je, nema sumnje, jedan od najvećih MMA boraca svih vremena.

Žario je i palio teškaškom kategorijom, pobjeđivao je Franka Mira, Roya Nelsona, Antonija Silvu, a pobjedom protiv Josha Barnetta 2012. godine osvojio je Strikeforceov teškaški pojas.

Nitko ga nije uspio pobijediti, ali u to je vrijeme briljirao još jedan teškaš, Cain Velasquez, bliski Cormierov prijatelj.

Upravo je zbog Velasqueza DC napustio tešku kategoriju i prebacio se u polutešku.

Foto: Bob DeChiara

Cormier je karakterom sličan Stipi, ne radi probleme, u karijeri nema niti jednu mrlju, ne prijeti i ne vrijeđa protivnike.

Bit će zanimljivo na 'presicama' u najavi ove borbe, koja je u MMA svijetu odjeknula kao bomba. Istina, netko je spomenuo Cormierovo ime nakon Stipine obrane naslova, ali baš je Cormier utišao sve glasine o mogućoj borbi.

- Čovječe, jeste li vidjeli koliki sam naspram tih tipova? Kad pogledate Stipu i Ngannoua, pa to nije normalno! Ne želim se boriti u teškoj kategoriji. Prošao sam tu fazu - rekao je prije samo koji tjedan DC.

Foto: Bob DeChiara

No promijenio je mišljenje i napast će teškaški pojas. U tome će mu pomoći prijatelj Cain Velasquez.

- Kao i uvijek, bit ću u dvorani i pomagat ću bratu i prijatelju Danielu Cormieru da postane novi teškaški prvak. A kad osvoji pojas, stvari bi mogle postati interesantne - objavio je Velasquez na Twitteru.

Like always, I'm gonna be in the gym everyday to help my brother @dc_mma become the next heavyweight champ at #UFC226. Once he wins, things could get interesting. #AndNew #WeAreAKA #GonnaGetMyBeltBack