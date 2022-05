Dan 'D' HNL sezone 2021/2022! Jadranski derbi i spektakl u Maksimiru: Evo gdje gledati

Danas je jedan od onih dana u godini kada će se ljubitelji HNL-a smjestiti ispred svojih televizija i ispred njega provesti poslijepodne i večer, ako već ne bodre svoje klubove s tribina. Dan 'D' sezone 2021./2022. otvorit će Rijeka i Hajduk na Rujevici u 17 sati (Arenasport1), a zaključiti Dinamo i Osijek (Arenasport1, 20 sati) u Maksimiru.

Stanje na tablici: Dinamo 70, Hajduk 66, Osijek 65, Rijeka 61.

Rijeka - Hajduk

Rijeka na Rujevici nema puno toga za izgubiti, ali može itekako usmjeriti, odnosno prelomiti prvenstvo. Odigraju li s Hajdukom barem neriješeno, Dinamu bi protiv Osijeka pasao svaki rezultat osim poraza nakon čega bi na Šubićevcu 15. svibnja mogao pobjedom dovršiti posao, odnosno pobjeći na nedostižnu prednost uoči posljednjeg kola i proslaviti novi naslov prvaka, 23. od osamostaljenja Hrvatske.

- Nema nikakvih kalkulacija. Velika je ovo utakmica za obje momčadi, a mi želimo: pobijediti - rekao je Goran Tomić u najavi derbija.

Ove će se momčadi i u finalu Kupa 26. svibnja. Iz oba se tabora može čuti da su to dvije potpuno različite utakmice.

- Ovo je derbi, i mi i oni ćemo biti motivirani, atmosfera će biti dobra i ovo je laka utakmica za trenera. Moraš brinuti o taktici ali o motivu ne. Ovo je perfektna prilika za pobjedu i ulazak u zadnja dva kola s velikim snovima. Ne razmišljamo o pritisku nego o prilici, tisuće igrača bi se mijenjalo s nama da igraju ovakve utakmice na kraju sezone - rekao je Valdas Dambrauskas.

Dinamo - Osijek

'Modri' mogu i danas matematički osigurati titulu. Jednim će se okom u Zagrebu zasigurno pratiti rezultat sa Rujevice, no momčad Ante Čačića bi ustvari trebala gledati samo i isključivo sebe. Imaju sve u svojim rukama i naslov ne bio smio/ne smije otići u 'tuđe' ruke.

- Nisam razmišljao tako daleko. Imamo još devet bodova do kraja prvenstva koja su u igri, tri susreta, vidjet ćemo što će se dogoditi. Za njih (op.a., Osijek) je ovo eliminacijska, kao Kup utakmica u kojoj neosvajanjem tri boda gube priključak do vrha, a u slučaju da dođu do tri boda, ostaju u utrci. Mi smo tu u povoljnijoj situaciji iako ne razmišljamo o tome, rekao sam igračima da ne gledaju ljestvicu ni semafor - rekao je Ante Čačić.

Osijek je u nokdaunu, u posljednje dvije utakmice momčad Nenada Bjelica prosula je pet bodova, s kojima bi danas dijelila vrh s Dinamom. Ipak, i onu se imaju čemu nadati. Pobjeda protiv 'modrih' imperativ je ako žele ostati u utrci za naslov, a tada i ne bi izgledao tako daleko...

- Vjerujem da smo psihički spremni, ali pokazat će teren, lako je sad tu pričati. Pričali smo s ekipom, kalkulacija nema, do pobjede možemo doći na ovaj ili onaj način. Idemo po tri boda, a vidjet ćemo s čim ćemo se vratiti. Krenut ćemo kao u svaku utakmicu. Dinamo ima kvalitetu da limitira u nekim nakanama da budemo ofenzivni. Nemamo izbora, nećemo baš ići grlom u jagode, pritisnut ćemo visoko kao protiv Dragovoljca, Istre ili bilo koga - rekao je Bjelica u najavi utakmice.

