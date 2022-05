Gračan: A tko će dati prognozu? Ovo su aduti Rijeke i Hajduka...

Na početku proljetnog dijela sezone sam prognozirao da bi ovo moglo biti jako zanimljivo i neizvjesno prvenstvo do samoga kraja, i na koncu se ispostavilo da sam bio u pravu. Do prije par kola četiri momčadi borile su se za naslov, sada je Rijeka malo ispala iz ritma, ali i dalje su u igri za Kup. Hajduk se vratio u igru i ako pobijedi na dva gostujuća derbija, sve je moguće. Neizvjesno je, ali već u nedjelju bi se moglo znati puno više, a u nekim okolnostima i sve, kaže nam Nenad Gračan (60), koji je karijeru započeo u Rijeci, potom je igrao i za Hajduk, a kao jedan od rijetkih hrvatskih trenera vodio je sve četiri naše najveće momčadi.

- Prvenstvo je baš zanimljivo, puno je bilo kikseva vodećih protiv momčadi iz donjeg dijela ljestvice, protiv suparnika koje su trebali lakše dobivati. Zbog toga je i došlo do zapleta. Kad momčad pobjeđuje u derbijima, a gubi male utakmice, znači da ima kvalitetu, ali da trener i struka nisu pronašli odgovor zašto im momčad nema kontinuitet. Mislim da je kontinuitet dobrih igara problem sva četiri kluba, a kad se boriš za prvo mjesto, moraš imati kontinuitet. Kiks se dogodi svakome, ali prvak mora igrati dobro u kontinuitetu.

Ove godine najviše je podbacio Dinamo koji je osvojio desetak bodova manje i otvorio priliku ostalima da se uključe u borbu za naslov.

- Dobro je za sve nas koji smo u nogometu da je prvenstvo neizvjesno i da se što više klubova bori za trofeje. Evo, tri su kola do kraja i sva četiri kluba se bore za trofeje i za raspodjelu mjesta za Europu. Navijači baš mogu uživati, ali i mi treneri koji ne vodimo momčadi - kaže Gračan, koji se nije želio upuštati u prognoze:

- A tko će ovo prognozirati? U nedjelju oba derbija mogu završiti s sva tri ishoda. Dinamo je jedini koji odlučuje sam o sebi, ako dobiju Osijek idu u Šibenik po naslov, a tamo u pravilu igraju bez problema. Osijek ako izgubi od Dinama može kompromitirati sve dobro što su napravili u ovoj sezoni. Rijeka i Hajduk uvijek igraju utakmice posebnog naboja, a sada će im ovo biti generalka prije finala Kupa. I jednima i drugima je pobjeda bitna, Hajduku da ostane u utrci za prvenstvo, a Rijeci za samopouzdanje prije finala kupa. Bit će vrlo teška i zahtjevna utakmica, nadam se samo da će proći bez repova.

Utakmicu će odlučiti iskusni pojedinci, a ima ih u obje momčadi.

- Drmić, Livaja, Kalinić, Murić... to su igrači koji odlučuju ovakve utakmice. Treneri će to sigurno dobro taktički posložiti, bez prevelikog rizika, ali individualna kvaliteta igrača je ta koja na koncu presudi i odvede momčad do pozitivnog rezultata. U oba ogleda. U onom zagrebačkom prednost je na strani Dinama, a u ovom riječkom je sve otvoreno. Ako gledamo formacijski, obrana, vezni red i napad su im podjednaki, Hajduk ima nešto iskusnijeg golmana, a Rijeka trenera koji bolje poznaje mentalitet i psihologiju obje sredine. Znači, na Rujevici su sve opcije otvorene... - zaključio je Gračan.

Najčitaniji članci