DAN DERBIJA Arsenal - Chelsea, Juve - Milan, Barca - Valencia, Zrinjski - Široki Brijeg...

Ljubitelji nogometa posebno će uživati danas popodne i tijekom večeri jer su na rasporedu neki od najzanimljivijih derbija u Europi. U Engleskoj snage odmjeravaju aktualni prvak Arsenal i Chelsea, Luka Modrić i suigrači putuju u Torino kod Juventusa. Španjolski prvak Barcelona igra protiv Valencije, a na Marakani se igra derbi između Crvene Zvezde i Partizana.

Derbi Premier lige: Arsenal i Chelsea u borbi za vrh tablice

Londonski derbi na Emiratesu donosi pravu poslasticu. Branitelj naslova Arsenal i Chelsea imaju po šest bodova iz dva kola, no ostvarili su ih na različite načine. Momčad Mikela Artete zabilježila je dvije pobjede bez primljenog gola, nastavljajući s čvrstom obranom iz prošle sezone.

Foto: Andrew Couldridge

S druge strane, Chelsea pod vodstvom Xabija Alonsa postigao je znatno više golova. Njihove pobjede protiv Fulhama i Brightona pokazale su napadačku efikasnost, ali i probleme u obrani. S pet primljenih golova u dvije utakmice, obrana Chelseaja suočit će se s teškim zadatkom protiv Arsenala. Utakmica će biti i taktički dvoboj dvojice baskijskih trenera.

Utakmica počinje u 17.30 sati, a može se gledati na Arena Sport 1.

Modrićev Milan protiv Juventusa

Slična je situacija i u Italiji, gdje se u derbiju Serie A sastaju Juventus i Milan. Obje momčadi su u sezonu ušle s dvije pobjede i šest bodova, čime su se istaknule kao kandidati za vrh. Utakmica na Allianz stadionu u Torinu bit će važan test za obje ekipe. Juventus Luciana Spallettija svoju igru temelji na obrani; u prva dva kola postigli su tri gola, a mreža im je ostala netaknuta, što ukazuje na discipliniran pristup. Modrić i suigrači iz Milana pokušat će doći do tri boda.

Foto: Kacper Pempel

Utakmica je u 20.45 sati, uz prijenos na Arena Sport 1.

Barcelona gostuje kod Valencije za ostanak na vrhu La Lige

U španjolskoj La Ligi, prvak Barcelona gostuje kod Valencije s ciljem da nastavi pobjednički niz i poveća prednost na vrhu ljestvice ispred Real Madrida. Momčad Hansija Flicka je u prva tri kola upisala tri pobjede uz gol-razliku 12-4. Ističe se Brazilac Raphinha, koji je postigao pet golova.

Foto: Bruna Casas

Ipak, trener Flick suočava se s problemima oko sastava. Lamine Yamal propustio je posljednji trening zbog udarca i njegov je nastup neizvjestan. Valencia je loše započela sezonu. Sa samo jednim bodom iz tri utakmice nalazi se na 17. mjestu ljestvice.

Utakmica je na rasporedu u 16.15 sati, a prijenos je na kanalu Sport Klub 1.

Vječiti derbi: Velika bodovna razlika uoči dvoboja Crvene zvezde i Partizana

Beograd je ove nedjelje domaćin 180. "vječitog derbija" između Crvene zvezde i Partizana. Stanje na ljestvici uoči utakmice pokazivalo je veliku razliku između klubova: Crvena zvezda na vrhu s 15 bodova iz pet utakmica, dok se Partizan nalazi na 12. mjestu sa sedam bodova iz šest susreta. Zvezda u derbi ulazi s nizom od četiri uzastopne pobjede nad Partizanom, te serijom od 15 domaćih prvenstvenih utakmica bez poraza protiv istog protivnika, koja traje od 2017. godine.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Unatoč lošijoj poziciji na tablici, Partizan u utakmicu ulazi nakon poboljšanja forme. Momčad Saše Ilića je prije derbija zabilježila pobjedu u prvenstvu i odigrala konkurentnu utakmicu protiv Getafea u Europi. S druge strane, Zvezda je, unatoč stopostotnom učinku u ligi, ispala iz kvalifikacija za Ligu prvaka. Bio je to i prvi derbi za oba trenera, Alberta Rieru i Ilića.

Utakmica počinje u 19 sati uz prijenos na Arena Sport 7.

Široki Brijeg protiv Zrinjskog

Na stadionu pod Bijelim brijegom igra se 76. hercegovački derbi. Aktualni prvak Zrinjski u susret ulazi osokoljen pobjedom protiv Željezničara i s 13 bodova iz pet odigranih kola. Široki Brijeg, s druge strane, ima devet bodova iz sedam utakmica i traži prekid promjenjive forme nakon nedavnog poraza od Sarajeva.

Utakmica počinje u 20.15, a prijenos je na Arena Sport 9.

(*uz korištenje AI-ja)