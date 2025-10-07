Dan kad je Dalić postao izbornik Hrvatske: 'Zvali su me iz HNS-a, rekao sam da nemam šanse...'

Hrvatska je remizirala s Finskom (1-1), Ante Čačić postao je bivši i 'vatrenima' je bio potreban pozitivan šok. U to vrijeme atmosfera u reprezentaciji bila je narušena, upitan je bio plasman na Svjetsko prvenstvo u Rusiji, a ključna utakmica protiv Ukrajine bila je pred vratima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 03:31 Zlatko Dalić i klapa Sv.Juraj-HRM 'Lijepa li si' | Video: Toni Lekić Visuals

- Napravili smo sastanak koji je trajao do dva u noći jer smo drugi dan putovali za Kijev. Prvi prijedlog za izbornika bio je gospodin Kek koji je bio trener Rijeke i imao je vrhunske rezultate. Ja sam se javio i predložio gospodina Dalića. Drugo jutro sastali smo se opet i bilo nas je 9 od 17 i morali smo donijeti jednoglasnu odluku zbog kvoruma. Nakon rasprave, jednoglasno smo donijeli odluku da nas u Kijevu vodi Dalić - rekao je u HRT-ovom dokumentarnom serijalu Robert Markulin, dopredsjednik HNS-a.

Tako je započelo prisjećanja na ono što je prethodilo Svjetskom prvenstvu u Rusiji gdje su 'vatreni' otišli do srebrne medalje. Tad je klupu preuzeo Zlatko Dalić, za mnoge još nepoznanica.

Zagreb: Novi izbornik reprezentacije Zlatko Dali? otputovao s igra?ima u Kijev | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

- Markulin me nazvao i pitao bih li htio biti izbornik, može li me predložiti. Rekao sam mu da može odmah, ali mislim da nemam nikakve šanse. Nakon poziva sjedam u auto i dolazim u Zagreb. Dolazim u nešto novo, to su velike zvijezde, moram uspostaviti kontakt i napraviti kombinaciju - rekao je Dalić.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:52 Na današnji dan, 7. listopada 2017., Zlatko Dalić postao je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije | Video: 24sata/pixsell

Ključnu ulogu u svemu, podijelio je jednom prilikom, imala je njegova obitelj. A sve je vrlo lako moglo otići na drugu stranu.

- Oni su ovo sve prošli sa mnom. Desetak dana prije nego što je stigao poziv da budem izbornik, bio sam u Dubaiju. Pregovarao sam s jednim klubom iz Saudijske Arabije i mislio sam prihvatiti taj posao. No onda me obitelj nagovorila da ne idem od kuće. Rekli su mi da pričekam još malo, da će doći nešto bolje od toga. I, došlo je, deset dana kasnije. Hvala i obitelji što sam postao izbornik - kazao je.

Kijev: Trening hrvatske nogometne reprezentacije na stadionu Olimpiyskiy | Foto: Igor Kralj/PIXSELL, (ilustrativna fotografija)

Taj dan pamtit ćemo kao trenutak koji je preporodio hrvatsku nogometnu reprezentaciju, a Zlatko Dalić postao je najuspješniji hrvatski izbornik. Ne samo da se plasirao na SP u Rusiju, već nas je odveo do povijesnog srebra, a četiri godine kasnije i do bronce na SP-u u Katru i srebra u Ligi nacija.

Njegovi uspjesi nisu promakli u europskom nogometu, Ajax ga je htio dovesti, a HNS je odgovorio tako što je s najdugovječnijim izbornikom, koji je nadmašio i učitelja Ćiru Blaževića, potpisao ugovor do 2026. Kao jasan alarm svima da izbornik ne ide nikamo. Zlatko Dalić će tako, ako se plasiramo, voditi Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu 2026. u SAD-u, Meksiku i Kanadi, u lovu je na peto veliko natjecanje. Nitko od izbornika prije njega nije imao više od tri.

Na današnji dan, 11. srpnja, godine 2018. ostvarena je najveća pobjeda u povijesti hrvatskog nogometa | Foto: Igor Kralj/PIXSELL, (ilustrativna fotografija)

Nakon SP-a o Zlatku Daliću svi znaju mnogo više. Od trenerskog anonimusa koji je karijeru započeo u varaždinskom Varteksu do izbornika hrvatske nogometne reprezentacije. A sve je počelo u rodnom mu Livnu, gdje je napravio prve nogometne korake, a i ime je dobio po - nogometašu.

- Doma smo bili podijeljeni na dva navijačka tabora, moj otac je navijao za Hajduk i išao biciklom na utakmice u Split. Brat je bio dinamovac te predlagao i izabrao moje ime po Zlatku Škoriću jer je navijao za Dinamo. Bilo je pitanje Slaven Zambata ili Zlatko Škorić i odluka je bila Zlatko. Ne sramim se svojeg porijekla, potekao sam iz Livna i od tamo sam ponio neke vrijednosti. Moja kuća je bila prva do Franjevačkog samostana, bio sam ministrant i bio je to dio mog svakodnevnog života. U tom duhu sam odgojen i tako sam otišao od kuće - objasnio je Dalić i nastavio o svom novom velikom dijelu životne slagalice:

- Nisam bio igrač na nekom vrhunskom nivou, to je činjenica. Bio sam zahvalan klupski igrač koji je imao upornost. Možda to nije bilo dovoljno za neki veći nivo, primjerice da budem nositelj igre. Najbolje igračke godine proveo sam u Varteksu te mi je taj klub i grad Varaždin omogućio da budem ovo što sam danas te sam im vječno zahvalan na tome.

Livno: Svečani doček Zlatka Dalića, izbornika nogometne reprezentacije | Foto: Matko Begovic/PIXSELL

I sam je u ljeto 2024. priznao:

- Proteklih šest godina bile su jako uspješne za reprezentaciju. Nitko od nas nije očekivao tri medalje. Iskreno, nisam očekivao ni ja kad sam došao na klupu, a nisam očekivao ni da ću ovako dugo biti izbornik.

Eto, sad je ušao u devetu godinu i vodit će 100. utakmicu protiv Češke u četvrtak u Pragu, a odluči li se ostati i nakon Mundijala, na klupi bi mogao biti čitavo desetljeće.