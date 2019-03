Dan kad se čak i Grad prestao praviti slijep zbog Maksimira...

Maksimir se raspada! To više nitko ne krije, dapače samo je pitanje dana kada će se na stadionu hrvatskog prvaka dogoditi ozbiljna tragedija. Jedna je izbjegnuta u ponedjeljak kada je veliko staklo s 20-ak metara palo na prolaz između zapadne i južne tribine.

Na prilično prometan prolaz gdje svakodnevno prođe na stotine ljudi, pa i stotinjak automobila. Srećom, u trenutku pada stakla tamo nije bilo nikoga, iako je u to vrijeme na stadionu bilo mnoštvo djece. I one koja tu svakodnevno treniraju, ali i one koja su u to vrijeme bili u turi po maksimirskom stadionu.

[video: 1205339 / ]

Tijekom jučerašnjeg dana u Maksimiru je bilo alarmantno, za podne je zakazana press-konferencija, no ona je brzo otkazana. Gradski oci ovoga puta nisu željeli negativnu sliku zbog potpune nebrige o "najopasnijem mjestu" u Zagrebu, već su se u jutarnjim satima zaputili u Maksimir, pa s čelnicima Dinama odradili "produktivan sastanak".

Doznajemo kako u Maksimiru nije bilo gradonačelnika Milana Bandića, ali je oformljena radna skupina s ciljem - sigurnosti na stadionu Dinama. I tako je Grad Zagreb, barem po pitanju stadiona, konačno reagirao...

Dinamo tu priču više ne može "hendlati" sam, plavi su prije utakmice protiv Benfice u Europskoj ligi, na vlastitu inicijativu, postavili zaštitnu mrežu (100x8 metara) podno zapadne tribine kako nitko ne bi nastradao. Iako su i prije toga kameni blokovi uništili poneki automobil.

U Gradu su se i tih dana "pravili slijepi", a čovjek kojem se ovih dana priprema počasni doktorat sada je reagirao. I "pružio ruku" Dinamu. Točnije, postao svjestan gorućeg problema koji u Zagrebu traje 20-ak godina. A je li ta "pružena ruka" iskrene namjere ili tek gašenje požara, vidjet ćemo ubrzo.

Dinamo će u subotu, u dvoboju 26. kola HNL-a, na svom ruglu ugostiti Inter, a pitanje je koliki broj navijača sada uopće želi doći na stadion. Na tribine s kojih otpadaju kameni blokovi, na dotrajalo građevinsko čudo s kojega otpadaju čak i stakla. I na stadion koji je, ako ćemo biti realni, i dalje - tempirana bomba. Čelnici Dinama ogradili su "sumnjivo područje" s kojeg je palo staklo, sada put do južne tribine vodi preko parkinga. Onog novinarskog.

U klubu su, nakon sastanka s predstavnicima Grada, prilično mirni što čudi. Uostalom, za bilo kakvu potencijalnu tragediju krivci će biti Grad Zagreb kao vlasnik, te GNK Dinamo kao korisnik stadiona. No maksimirski stadion i dalje po zakonu slovi "kao siguran stadion, sa svim važećim i potrebitim licencijama". Pa će modri tako već ove subote u Maksimiru ugostiti Inter. Pred nekoliko tisuća ljudi koji od sada u Maksimir stižu na - vlastitu odgovornost.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL