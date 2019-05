Dan kada je umro nogomet: 'Morali smo igrati kraj leševa' PRIJE 34 GODINE Na današnji dan 29. svibnja 1985. godine, na stadionu Heysel poginulo je 39 ljudi, 600 je ozlijeđeno. Finale su igrali Juventus i Liverpool, a nerede su počeli engleski huligani

Liverpool je bio apsolutni vladar europskog nogometa 80-ih godina 20. stoljeća. 'Redsi' su 1984. igrali finale Kupa prvaka protiv Rome i nitko nije mogao pretpostaviti koliki će trag ostaviti ta utakmica.

Saznali su već sljedeće godine u jednoj od najvećih strahota u povijesti sporta - tragediji na stadionu Heysel u Belgiji na kojem je poginulo 39 ljudi.

Što je bio povod divljanju Engleza?

Liverpool i Roma igrali su 1984. godine finale Kupa prvaka, prije utakmice nekoliko navijača Rome napalo je navijače Liverpoola na putu prema hotelu.

Brutalno pretučeni Englezi prevezeni su u bolnicu, a njihovi prijatelji zarekli su se da će se osvetiti. Napravili su to sljedeće godine, u finalu Kupa prvaka 29. svibnja 1985. godine koji je Liverpool igrao protiv Juventusa.

Stadion Heysel u Belgiji na sjeverozapadu Bruxellesa, nakon toga dana dobio je mjesto na popisu najvećih tragedija u povijesti sporta.

U tragediji je poginulo 39 ljudi, većinom talijanskih navijača, najmlađa žrtva bio je 11-godišnji dječak kojeg su ubile horde engleskih huligana koji su nasrnuli na Juventusove navijače sat vremena prije utakmice.

Navijači Liverpoola ispunili su obećano i osvetili se Talijanima za smrt svojih prijatelja koji su preminuli godinu ranije kada su bili napadnuti u Rimu.

Bježeći od rulje, talijanski navijači bili su potisnuti na vanjski zid stadiona koji se pod njihovom težinom srušio. Ali to je tek skraćena verzija priče o hejselskoj tragediji u kojoj je poginulo 39, a ozlijeđeno je 600 ljudi.

Hejselska tragedija mnogima je promijenila način razmišljanja o nogometu, a poduzete su i mjere koje su utjecale na kulturu navijača u Engleskoj.

Uefa je znala da se stadion raspada

Na Heyselu, stadionu koji je izgrađen 1930. godine i koji je bio domaćin finala Kupa prvaka 1958., 1966., 1974. i te nesretne 1985., nije se ni trebalo igrati.

Osamdesetih godina prošlog stoljeća stadion je bio u lošem stanju. Raspadao se i na to su Uefu upozorili iz Liverpoola moleći da se ne igra na tom stadionu. Pregovarali su da se utakmica preseli na stadion od Anderlechta, ali uzalud.

Igralo se.

Liverpool je 1985. godine bio među europskom elitom, četverostruki prvak Europe u prethodnih osam sezona, a predvodili su ga Dalglish i Rush.

S druge strane, Juventus je došao kao aktualni pobjednik Kupa pobjednika kupova s Michelom Platinijem koji je tri godine zaredom bio najbolji europski igrač.

Na stadionu je bilo preko 60.000 navijača, podjednako Talijana i Engleza, ali zbog katastrofalne organizacije jedan dio Juventusovih navijača bio je smješten uz sektor s najžešćim navijačima Liverpoola koji su godinu dana čekali osvetu.

Godinu dana pripremali osvetu za Rim

Godinu dana pričalo se o osveti engleskih navijača za ono što su im priredili talijanski navijači, ali nitko nije napravio ništa da bi to spriječio.

Počelo je na ulicama Bruxellesa, nastavilo se na stadionu gdje su se navijači gađali kamenjem. Velika skupina Liverpoolovih navijača upala je u sektor gdje su bili navijači Juventusa i potisnula ih prema vanjskom zidu koji je popustio.

Talijanski navijači s drugog kraja stadiona kreću u odmazdu, policija im staje na put. Nastaje opći kaos. Nosivi zid pao je na navijače Juventusa i mogli su se čuti diljem stadiona samo krici nastradalih koji su nemoćno dozivali u pomoć.

Unatoč svemu, utakmica se odigrala jer je postojao strah da će biti još većih nereda.

'Morali smo igrati'

- U svlačionicu nam je upao šef gradske policije i rekao nam je što se dogodilo. Inzistirao je da moramo igrati, iz Juventusa su se složili. Ali mi nismo htjeli igrati, pa kako da razmišljamo o nogometu na stadionu na kojem ljudi upravo umiru? - rekao je tadašnji kapetan Liverpoola Phil Neal o utakmici koju su Englezi opisali kao dan kad je umro nogomet.

Juventus je pobijedio 1-0 golom Michela Platinija iz penala u 56. minuti koji nije postojao, budući da se faul dogodio izvan šesnaesterca.

Za propuste u organizaciji nitko nije odgovarao, a Uefa je engleske klubove izbacila iz Europe na tri godine, Liverpool na pet godina. Budući da se situacija u Engleskoj niti nakon toga nije smirivala, kazna je produljena, tako da su se engleski klubovi vratili europskim utakmicama tek u sezoni '90/'91.

Bio je to ogroman udarac za Liverpool koji je itekako utjecao na njih. Na novi naslov u Europskim natjecanjima čekali su do 2005. godine, a za trofej u Premier ligi ne znaju već 27 godina.

Bio je to klub u koji je svaki igrač htio ići, no nakon tog incidenta sve se promijenilo. Kada bi neki igrač saznao da ga Redsi žele, prvo bi dobro razmislio što ga očekuje na Anfieldu, a onda bi odlučio hoće li otići.

'Ne smije se zaboraviti tragedija'

Pet godina kasnije dogodila se i tragedija u Hillsboroughu kada je poginulo više od 90 navijača Liverpoola, a mnogi su taj događaj odmah povezali s Heyselom.

- Kada je bila tragedija u Heyselu, mnogi su pomislili na Hillsborough. Da se to nije dogodilo u Belgiji, mislim da bi situacija bila drugačija jer su ljudi ovako odmah saznali što je to huliganizam. Ljudi jednostavno nisu htjeli pričati o toj tragediji jer ih je bila sramota. Mislim da su svi zaboravili na to. Ima jedan mali spomenik kraj Anfielda, no taj događaj jednostavno ne smije biti zaboravljen - rekao je jedan navijač za BBC koji je bio i u Heyselu i Hillsboroughu za vrijeme tragedija, a na posljednjem mjestu je izgubio sina.

Sjećanje na taj događaj pomalo blijedi, a osim malog spomenika u muzeju na Anfieldu, ova tragedija zaslužuje nešto puno više jer su zbog ljudske pogreške izgubljeni brojni životi. Nešto se sigurno moglo napraviti da se izbjegne ova tragedija koja je obilježila nogometnu povijest.

Ekstremne mjere poduzete su i u Engleskoj gdje se premijerka Margaret Thacher odlučila obračunati s huliganima.

Za svaki incident navijača slijedio je zatvor, policija je dobila puno veće ovlasti, kažnjeni navijači morali su se javljati policiji prije svake utakmice.

Novčane kazne bile su sve žešće, a to je dovelo do toga da je huliganstvo u Engleskoj totalno palo. Nije ni čudo da se neki pitaju zašto je danas na engleskim stadionima skoro pa kazališna atmosfera.

Tragedija na Heyselu u brojkama:

39 mrtvih

600 ozlijeđenih

11 godina imala je najmlađa žrtva Heysela

1930. izgrađen je Heysel

60.000 navijača bilo je na tom finalu

3 godine engleski klubovi nisu smjeli igrati Europu

5 godina zabrane dobio je Liverpool

14 navijača Liverpoola je osuđeno

3 godine zatvora dobili su navijači 'redsa'

1-0 slavio je Juventus u tom finalu

Nogomet se više nije igrao

Na Heyselu se nikad više nije igrao nogomet, barem ne na starom Heyselu.

Nakon tragedije, stadion je gotovo 10 godina bio domaćin atletskih mitinga, ali ne i nogometnih utakmica. Stadion je gotovo potpuno preoblikovan 1994. godine i nazvan King Baudouin stadion.

Prva utakmica od hejselske tragedije odigrana je 28. kolovoza 1995. godine kad su Belgija i Njemačka odigrali prijateljski susret. Godinu dana kasnije PSG je na tom stadionu pobijedio Rapid 1-0 u finalu Kupa pobjednika kupova.

Mnogi su se pitali je li uopće moralo doći do te utakmice. Znalo se da navijači Liverpoola spremaju osvetu, no nitko nije ništa poduzeo u vezi toga.

Nažalost, sve je rezultiralo s 39 poginulih. Može se reći da je to krivica policije koja nije na vrijeme prepoznala što se događa i dopustila da se dogodi jedna od najvećih nogometnih tragedija u povijesti.

Iako se i dalje igra, mnogi su konstatirali da je to dan kada je nogomet umro...