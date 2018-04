Dana iznio ideju, Stipe i DC su van sebe: Pobjednik na Lesnara

Kao da je bilo jučer kad je WWE zvijezda Brock Lesnar zakoračio u UFC i teškim nokautom uzeo titulu velikom Randyju Coutureu. Za neke obožavatelje to je bio dan žalosti, čovjek poput Lesnara imao je vrlo malo veze s tehnikom i umijećem borbe.

No, kao takav, stvorio je veliku bazu obožavatelja i privukao veliki broj gledatelja. Pa tko mu onda išta može reći kada je, to što je radio, bilo uspješno. Ovisi kako tko gleda. Lesnar je obranio titulu dva puta prije nego je dobio fine batine od Caina Velasqueza čime je završena njegova era u teškoj kategoriji.

Vraćao se i gubio protiv Overeema, a zatim dobio Hunta pa pao na doping testu. Svoju suspenziju je odradio i sve su izglednije šanse da se, pomalo paradoksalno, velika zvijezda u Americi vrati pod svjetla elitne MMA promocije. Što reći, Dana White voli publicitet i dobru promidžbu, a Brock Lesnar pravi je magnet za puno prodanih PPV-eva.

Znaju to i Stipe Miočić te Daniel Cormier koji će u srpnju odraditi sjajan teškaški meč. Na pladnju će biti pojas teškaškog prvaka svijeta, ali sudeći prema riječima Dane Whitea - i potencijalna borba s Lesnarom!

- Da, to je mogućnost - rekao je predsjednik UFC-a.

Dečki su bili oduševljeni jer meč s Lesnarom znači i puno novčanica u njihovim džepovima.

- Mislim da Conor McGregor to zove ‘noć crvenih gaćica'. A kada se borite protiv Lesnara, ili nastupate na istom popisu borbi, to su kao tri noći crvenih gaćica. Jer lova onda pada s neba. Ako se borite s Brockom dobro ćete zaraditi. Da, to bi bilo sjajno jer kada se borite protiv Brocka onda budete i dobro plaćeni - rekao je DC.

Podsjećamo, Stipe Miočić titulu najboljeg teškaša svijeta brani sedmog srpnja u T-Mobile Areni u Las Vegasu.