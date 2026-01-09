Trenutačno izgleda da ćemo imati oko 5.000 ljudi uživo na južnom travnjaku Bijele kuće. Preko puta je park koji se zove Ellipse i tamo možemo primiti oko 85.000 ljudi - rekao je Dana White za CBS
Dana White najavio spektakl: 'Okupirat ćemo Bijelu kuću!'
UFC se priprema za pravi spektakl koji još nije viđen u boksačkom svijetu. Javili su da su dovršili planove oko prisutnosti publike na priredbi koji će se održati 14. lipnja u Washingtonu i to ni manje ni više nego na travnjaku Bijele kuće.
Ipak, zainteresirani gledatelji neće moći kupiti ulaznice iz slobodne prodaje, ali iz UFC-a su našli alternativu. Čelnik UFC-a Dana White potvrdio je kako će ograničen broj gledatelja imati priliku uživo pratiti spektakl na južnom travnjaku Bijele kuće, a za veći dio fanova bit će organizirano zajedničko gledanje u blizini Bijele kuće.
- Doslovno smo upravo završili s logistikom, s time kako sve postaviti i koliko ljudi možemo primiti. Trenutačno izgleda da ćemo imati oko 5.000 ljudi uživo na južnom travnjaku Bijele kuće. Preko puta je park koji se zove Ellipse i tamo možemo primiti oko 85.000 ljudi. Bit će veliki ekrani, pozornica i glazbeni program tijekom cijelog dana - izjavio je Dana White za CBS.
Ako je vjerovati Whiteu, sve borbe tijekom tog tjedna pretvorit će se u veliku proslavu, vrhunac će biti u subotu - na rođendan američkog predsjednika Donalda Trumpa. Američki predsjednik još prije je sobno najavio ideju ovog spektakla koji će biti dio obilježavanja 250. obljetnice osnutka Sjedinjenih Američkih Država.
Za potrebe ovog spektakla bit će izgrađena privremena vanjska arena na južnom travnjaku Bijele kuće.
- Praktički ćemo okupirati cijeli Washington tijekom tog tjedna, s raznim događanjima za fanove - objasnio je White.
Još nisu objavljeni konkretni mečevi, ali slaganje 'wild carda' najavljeno je za veljaču. Nagađa se kako bi mogao nastupiti Conor McGregor, a za ostale protivnike morat ćemo pričekati.
