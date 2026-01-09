Obavijesti

Sport

Komentari 0
POBJEDA REAL SOCIEDADA

VIDEO Ćaleta-Car i Sučić primili gol u 90. pa slavili u Madridu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Ćaleta-Car i Sučić primili gol u 90. pa slavili u Madridu
Foto: SportKlub/screenshot

Real Sociedad je šokirao Getafe golom u 96. minuti za pobjedu 2-1. Hrvatski igrači Ćaleta-Car i Sučić blistali na terenu. Drama do zadnje sekunde

Admiral

U ogledu 19. kola španjolske La Lige nogometaši Real Sociedada su zasluženo osvojili tri boda kod Getafea u Madridu gdje su pobijedili 2-1 golom u 96. minuti.

Pokretanje videa...

00:15
Adriana Đurđević uredila stan za rođendansko iznenađenje svom nogometašu Duji Ćaleta-Caru. | Video: Instagram/orijent

Real Sociedad je bio bitno bolji te je poveo u 36. minuti kada je strijelac bio Brais Mendez. Mogli su gosti potom povećati vodstvo i osigurati tri boda, ali su u završnici primili gol. Dobro se pred gostujućim vratima snašao Juanmi u 90. minuti i pogodio za 1-1. No, ostalo je još dovoljno vremena da Real Sociedad povede po drugi put, nakon kornera je Aramburu bio strijelac za 2-1 i veliko gostujuće slavlje.

Video golova pogledajte OVDJE.

Vrlo dobro je cijelu utakmicu za goste odradio hrvatski reprezentativac Duje Ćaleta-Car, dok je od 58. minute za Real Sociedad zaigrao Luka Sučić. Real Sociedad je preskočio Getafe na ljestvici i sada je deseti, dok je njegov večerašnji suparnik na 11. poziciji.

U subotu će igrati Oviedo - Betis, Villarreal - Alaves, Girona - Osasuna i Valencia - Elche. Nedjeljni parovi su Rayo Vallecano - Mallorca i Levante - Espanyol, dok kolo završava ogledom u ponedjeljak u kojem se sastaju Sevilla – Celta.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Najskuplji igrač svijeta tajio ju je od svijeta dok nije postala punoljetna. Onda je stigla beba
FOTO: LJUBAV IZ MLADOSTI

Najskuplji igrač svijeta tajio ju je od svijeta dok nije postala punoljetna. Onda je stigla beba

Isabel Haugseng Johansen (21) partnerica je najskupljeg nogometaša svijeta Erlinga Haalanda (25). Nakon što je postao najbolji strijelac u povijesti norveške reprezentacije objavio je kako će postati otac. Skupa su od djetinjstva, upoznali su se u nogometnoj akademiji, a današnja zvijezda Cityja dugo je tajila vezu s četiri godine mlađom
UŽIVO Transferi: Zvijezda Cityja još ne želi razmišljati o odlasku
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Zvijezda Cityja još ne želi razmišljati o odlasku

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Fifa zatvara dio stadiona zbog sramotnih povika 'ZDS' i 'Ubij Srbina'! Žestoka kazna HNS-u
'VATRENI' NA UDARU HULIGANA

Fifa zatvara dio stadiona zbog sramotnih povika 'ZDS' i 'Ubij Srbina'! Žestoka kazna HNS-u

Fifa kaznila HNS s nevjerojatnih 87.500 franaka zbog ponašanja navijača u protekle dvije utakmice. Sramotno skandiranje "Ubij Srbina", "Za dom spremni" i pirotehnika skupo koštali Hrvatsku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026