Dana White: Priznajem, Stipe Miočić je najbolji teškaš ikada

Odmah nakon velike pobjede Stipe Miočića protiv Francisa Ngannoua oglasio se i predsjednik UFC-a Dana White. Čelni čovjek elitne MMA promocije konačno je morao priznati ono što je dugo vremena odbijao.

- Kada imate pojas i najviše obrana u povijesti, kada imate takvu statistiku teško je ne zvati ga najboljim ikad - odgovorio je Dana na pitanje je li Miočić najbolji teškaš ikada.

- Stipe je izgledao fantastično u ovoj borbi. Odradio je svoju borbu, napravio je sve što je trebao. Pogodio ga je velikim brojem snažnih udaraca, izbjegao je Francisove jake udarce i kvalitetno je kontrolirao 120 kilograma teškog protivnika kroz 25 minuta borbe - dodao je.

Ono što je malo iznenadilo je ideja koju je White iznio. Imao je samo riječi hvale za Daniela Cormiera, koji je izdominirao Volkana Oezdemira.

- Cormier uvijek izgleda sjajno, on je takav borac. Impresivno je odradio posao i nevjerojatno je da svakom borbom izgleda sve bolje. On je jedan od najboljih koji su ikada nastupali u ovom sportu - rekao je predsjednik UFC-a pa izložio ideju:

- Danielu se ne sviđa ideja o odlasku u teškaše zbog njegovog odnosa s Cainom Velasquezom, no ne vidim problem u tome. On može otići i boriti se u tešku kategoriju i ukoliko osvoji pojas, može ga ostaviti kada se Cain vrati. Mislim kako bi borba njega i Stipe bila sjajna stvar i nešto jako zanimljivo za pogledati. Uvijek postoje dobri izazivači u teškoj, no mislim kako je to borba koju bi ljudi voljeli pogledati.

Budući da DC ima sve više problema sa zadovoljavanjem granice od 93 kilograma, ne bi se začudili kada bi UFC ugovorio baš ovu borbu dva prvaka.