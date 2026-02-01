Obavijesti

JEDAN OD TROJICE

Danac uvrstio jednog Hrvata u najbolju momčad Eura 2026.

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 2 min
Malmo: Hrvatska i Mađarska u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Rasmus Boysen imenovao je Davida Mandića kao najboljeg obrambenog igrača turnira, a za najboljeg igrača odabrao je Mathiasa Gidsela

Europsko rukometno prvenstvo primiče se svome kraju, a trojica danskih rukometnih stručnjaka odabrala su svoje najbolje sedmorke turnira. Samo je jedan od njih uvrstio Hrvata. 

Rasmus Boysen imenovao je Davida Mandića kao najboljeg obrambenog igrača turnira, a za najboljeg igrača odabrao je Mathiasa Gidsela uz opis:

- Mnogi su igrači bili iznimno važni za svoje momčadi, ali nitko nije imao veći napadački utjecaj od Mathiasa Gidsela. Prema mojem mišljenju, njegova liderska uloga, i na terenu i izvan njega, dodatno je došla do izražaja na ovom turniru. Posebno bih istaknuo njegovu karizmu i izjave nakon poraza od Portugala, kojima je pomogao smiriti situaciju - rekao je Boysen. 

  • Vratar: Andreas Wolff (Njemačka)
  • Lijevo krilo: August Pedersen (Norveška)
  • Lijevi vanjski: Simon Pytlick (Danska)
  • Srednji vanjski: Gisli Kristjansson (Island)
  • Desni vanjski: Mathias Gidsel (Danska)
  • Desno krilo: Bence Imre (Mađarska)
  • Pivot: Johannes Golla (Njemačka)
  • Obrambeni igrač: David Mandić (Hrvatska)
  • Najbolji mladi igrač: Francisco Costa (Portugal)
  • MVP: Mathias Gidsel (Danska)
S izborom za najboljeg igrača složio se i Claus Møller Jakobsen, ali za razliku od Boysena, on nema Mandića među izborima za najbolje. 

  • Vratar: Andreas Wolff (Njemačka)
  • Lijevo krilo: August Pedersen (Norveška)
  • Lijevi vanjski: Simon Pytlick (Danska)
  • Srednji vanjski: Gisli Kristjansson (Island)
  • Desni vanjski: Mathias Gidsel (Danska)
  • Desno krilo: Antonio Areia (Portugal)
  • Pivot: Luis Frade (Portugal)
  • Najbolji obrambeni igrač: Johannes Golla (Njemačka)
  • Najbolji mladi igrač: Francisco Costa (Portugal)
  • MVP: Mathias Gidsel (Danska)

- Mathias Gidsel je najkorisniji igrač Europskog prvenstva jer je iznova pokazao da je svjetska klasa - objasnio je izbor za MVP-a. 

Lasse Svan također je odabrao Gidsela za najboljeg igrača, a ovo je njegova momčad turnira:

  • Vratar: Andreas Wolff (Njemačka)
  • Lijevo krilo: August Pedersen (Norveška)
  • Lijevi vanjski: Simon Pytlick (Danska)
  • Srednji vanjski: Gisli Kristjansson (Island)
  • Desni vanjski: Mathias Gidsel (Danska)
  • Desno krilo: Bence Imre (Mađarska)
  • Pivot: Johannes Golla (Njemačka)
  • Najbolji obrambeni igrač: Magnus Saugstrup (Danska)
  • Najbolji mladi igrač: Francisco Costa (Portugal)
  • MVP: Mathias Gidsel (Danska)

- Mathias Gidsel odigrao je izvanredan turnir i u nedjelju će vjerojatno srušiti rekord po broju golova na jednom Europskom prvenstvu. Ima fantastičan osjećaj za ravnotežu između vlastite realizacije i asistencija, što potvrđuje i drugo mjesto na ljestvici asistenata - objasnio je izbor stručnjak na televiziji TV 2 Sport

Glasanje za najbolju momčad turnira zatvoreno je u subotu. 

