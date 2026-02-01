Danac uvrstio jednog Hrvata u najbolju momčad Eura 2026.

Europsko rukometno prvenstvo primiče se svome kraju, a trojica danskih rukometnih stručnjaka odabrala su svoje najbolje sedmorke turnira. Samo je jedan od njih uvrstio Hrvata.

Rasmus Boysen imenovao je Davida Mandića kao najboljeg obrambenog igrača turnira, a za najboljeg igrača odabrao je Mathiasa Gidsela uz opis:

- Mnogi su igrači bili iznimno važni za svoje momčadi, ali nitko nije imao veći napadački utjecaj od Mathiasa Gidsela. Prema mojem mišljenju, njegova liderska uloga, i na terenu i izvan njega, dodatno je došla do izražaja na ovom turniru. Posebno bih istaknuo njegovu karizmu i izjave nakon poraza od Portugala, kojima je pomogao smiriti situaciju - rekao je Boysen.

Vratar: Andreas Wolff (Njemačka)

Lijevo krilo: August Pedersen (Norveška)

Lijevi vanjski: Simon Pytlick (Danska)

Srednji vanjski: Gisli Kristjansson (Island)

Desni vanjski: Mathias Gidsel (Danska)

Desno krilo: Bence Imre (Mađarska)

Pivot: Johannes Golla (Njemačka)

Obrambeni igrač: David Mandić (Hrvatska)

Najbolji mladi igrač: Francisco Costa (Portugal)

MVP: Mathias Gidsel (Danska)

S izborom za najboljeg igrača složio se i Claus Møller Jakobsen, ali za razliku od Boysena, on nema Mandića među izborima za najbolje.

Vratar: Andreas Wolff (Njemačka)

Lijevo krilo: August Pedersen (Norveška)

Lijevi vanjski: Simon Pytlick (Danska)

Srednji vanjski: Gisli Kristjansson (Island)

Desni vanjski: Mathias Gidsel (Danska)

Desno krilo: Antonio Areia (Portugal)

Pivot: Luis Frade (Portugal)

Najbolji obrambeni igrač: Johannes Golla (Njemačka)

Najbolji mladi igrač: Francisco Costa (Portugal)

MVP: Mathias Gidsel (Danska)

- Mathias Gidsel je najkorisniji igrač Europskog prvenstva jer je iznova pokazao da je svjetska klasa - objasnio je izbor za MVP-a.

Herning: Hrvatska i Njemačka u polufinalu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Lasse Svan također je odabrao Gidsela za najboljeg igrača, a ovo je njegova momčad turnira:

Vratar: Andreas Wolff (Njemačka)

Lijevo krilo: August Pedersen (Norveška)

Lijevi vanjski: Simon Pytlick (Danska)

Srednji vanjski: Gisli Kristjansson (Island)

Desni vanjski: Mathias Gidsel (Danska)

Desno krilo: Bence Imre (Mađarska)

Pivot: Johannes Golla (Njemačka)

Najbolji obrambeni igrač: Magnus Saugstrup (Danska)

Najbolji mladi igrač: Francisco Costa (Portugal)

MVP: Mathias Gidsel (Danska)

- Mathias Gidsel odigrao je izvanredan turnir i u nedjelju će vjerojatno srušiti rekord po broju golova na jednom Europskom prvenstvu. Ima fantastičan osjećaj za ravnotežu između vlastite realizacije i asistencija, što potvrđuje i drugo mjesto na ljestvici asistenata - objasnio je izbor stručnjak na televiziji TV 2 Sport.

Glasanje za najbolju momčad turnira zatvoreno je u subotu.