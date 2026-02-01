Hrvatska će protiv Islanda sedmi put na europskim prvenstvima igrati za broncu, a dosadašnji učinak je polovičan - triput su naši osvajali broncu, a triput gubili taj meč
Viroza poharala reprezentaciju: Kuzmanović povraćao cijelu noć!
Hrvatsku rukometnu reprezentaciju čeka dvoboj za treće mjesto Europskog prvenstva od 15.15 protiv Islanda. Naši rukometaši našli su se o neočekivanim problemima.
Naime, našu je reprezentaciju poharala probavna viroza. Točnije, Dominik Kuzmanović povraćao je i nije mu bilo dobro preko noći, a problema su imali i drugi.
- Nešto je poharalo kamp, određenih probavnih problema imao je i team menadžer Ivica Maraš, otac Matea Maraša. Problema je imao i Filip Glavaš - otkrio je Ivan Forjan u Dnevniku Nove TV.
Situacija s Davidom Mandićem također nije idealna, on ima problema s ozljedom.
- Što se tiče Mandićeve ozljede, nije to izgledalo dobro, međutim nema rupture lista; dobio je neugodan udarac i zaradio veliki hematom. Propustio je subotnji trening, ali bi trebao biti spreman za utakmicu - dodao je Forjan.
