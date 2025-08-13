Obavijesti

EUROPSKI SUPERKUP

Danas je borba za prvi europski trofej u sezoni! Evo gdje gledati PSG i Tottenham u Superkupu

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

PSG i Tottenham u bitci za Superkup! Mladi Hrvat Vušković traži prvi trofej! Stadion Friuli spreman za spektakl, a prijenos uživo na HRT 2 i Arena Sport 1. Trofej je prošle sezone osvojio Real Madrid protiv Atalante

Početak nove europske nogometne sezone tradicionalno donosi poslasticu za sve nogometne sladokusce u vidu Uefinog Superkupa. Ove srijede (21 sat), 13. kolovoza, na legendarnom stadionu Friuli u talijanskim Udinama, snage će odmjeriti dva istinska velikana: francuski prvak Europe Paris Saint-Germain i engleski osvajač Europske lige, Tottenham Hotspur.

Bit će to spektakularan uvod u sezonu, no za hrvatske navijače ova utakmica ima i posebnu dimenziju, u redovima Spursa za svoj prvi veliki trofej borit će se i mladi hrvatski reprezentativac, Luka Vušković. 

Prijenos utakmice bit će na HRT 2 i Arena Sport 1, s početkom od 21 sata.

Spektakl na otvaranju sezone

Stadion Friuli, poznat i pod sponzorskim imenom Bluenergy Arena, bit će savršena pozornica za ovaj europski okršaj. S kapacitetom od preko 25.000 gledatelja i modernom infrastrukturom, stadion u Udinama jamči vrhunski doživljaj. Odluka Uefe da domaćinstvo dodijeli ovom talijanskom gradu pozdravljena je s odobravanjem, posebice zbog njegove geografske pozicije koja ga čini lako dostupnim navijačima iz cijele Europe, uključujući i brojne Hrvate.

Paris Saint Germain v Inter Milan - UEFA Champions League - Final - Munich Football Arena
Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

Europski Superkup od 1998. godine igra se kao jedna utakmica na neutralnom terenu, a pobjedniku donosi ne samo prestižni trofej, već i snažan psihološki poticaj na samom početku natjecateljske godine.

PSG u ulozi favorita

Paris Saint-Germain u ovaj susret ulazi kao aktualni prvak Lige prvaka. Nakon godina ogromnih ulaganja i neuspjelih pokušaja, pariški klub napokon je ostvario svoj san i pokorio Europu.

Njihova momčad, krcata zvijezdama svjetskog kalibra, igra napadački i atraktivan nogomet, a osvajanje Superkupa za njih bi predstavljalo potvrdu statusa apsolutnog vladara europskog nogometa. Očekuje se da će Parižani od prve minute nametnuti svoj ritam i tražiti brzi gol kojim bi slomili otpor Engleza.

Paris Saint Germain v Inter Milan - UEFA Champions League - Final - Munich Football Arena
Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

S druge strane, Tottenham Hotspur dolazi kao pobjednik Europske lige, natjecanja u kojem su pokazali iznimnu taktičku zrelost, borbenost i karakter. Spursi su pod svojim vodstvom izgradili prepoznatljiv stil igre koji se temelji na čvrstoj obrani i brzim tranzicijama. Za njih je ovo prilika da dokažu kako pripadaju samom vrhu europskog nogometa i da pobjeda u Europskoj ligi nije bila slučajnost, već početak nove, uspješne ere kluba.

Hrvatska Nada u Redovima Spursa

Poseban fokus hrvatske javnosti bit će na Luki Vuškoviću. Ovaj iznimno talentirani 18-godišnji stoper, koji je službeno postao igrač Tottenhama u srpnju 2025., predstavlja budućnost hrvatskog i europskog nogometa.

Nakon što je kao čudo od djeteta zablistao u Hajduku, njegov transfer u London bio je jedna od glavnih priča prijelaznog roka. Ipak, ostaje za vidjeti hoće li Tottenham do kraja ljeta posuditi Vuškovića nekom klubu kako bi imao veću minutažu i lakšu priliku za razvoj.

