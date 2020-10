Danas je ždrijeb Lige prvaka: I može spojiti Bayern, Inter i City!

<p>Danas je u Nyonu ždrijeb Lige prvaka. Kuglice s 32 kluba zaplesat će od 17 sati, a, nažalost, među njima neće biti hrvatskog predstavnika. <strong>Dinamo </strong>je ispao u trećem pretkolu od Ferencvarosa, a Lokomotiva u drugom od <strong>bečkog Rapida.</strong></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Mamić i Ademi najavili Floru</strong></p><p><br/> </p><p>U novu sezonu kao branitelj naslova ulazi minhenski <strong>Bayern </strong>i kao jedan od osam klubova iz prvog šešira u kojemu su još i osvajač Europske lige <strong>Sevilla </strong>te prvaci šest zemalja s najvećim nacionalnim koeficijentom, a to su: <strong>Real Madrid, Liverpool, Juventus, PSG, Zenit i Porto.</strong></p><p>Drugi je šešir u najmanju ruku jednako kvalitetan s Barcelonom, Atletico Madridom, Manchester Cityjem, Manchester Unitedom, Šahtarom, Borussijom Dortmund, Chelseajem i Ajaxom. U trećem su kijevski Dinamo, Salzburg, RB Leipzig, Inter, Olympiacos, Lazio, Krasnodar i Atalanta, a u četvrtom Lokomotiv Moskva, Marseille, Club Brugge, Borussia (M), Basaksehir, Midtjylland i Rennes.</p><p>Pravila se znaju, odnosno u istu skupinu ne mogu klubovi iz iste države, no opet očekujemo barem jednu skupinu smrti. Možda najjače zvuči grupa s prvakom Europe Bayernom, Manchester Cityjem iz drugog šešira, Interom iz trećeg i Marseilleom iz četvrtog. Ne zvuči nimalo loše grupa s Liverpoolom, Barcelonom i Leipzigom... </p><p>Najviše predstavnika u skupinama imaju Španjolci, Englezi, Talijani i Nijemci, po četiri kluba. Zanimljivo, Rusi će imati čak tri kluba, uz Zenit i Lokomotiv tu je i debitant Krasnodar.</p><p>Novost je da će se zbog kasnog početka, na radost svih navijača, igrati po čak tri tjedna u nizu. Prvo kolo počinje 20. listopada, a nakon trotjedne stanke poslije trećeg kola igrat će se još tri tjedna zaredom.</p><p>Također, sljedećeg ponedjeljka Uefa bi trebala odlučiti hoće li dati zeleno svjetlo za povratak navijačima na stadione, no zadnju će riječ imati državne vlasti u zemljama. Uefin "pilot-projekt" sa Superkupom u Budimpešti nije donio probleme, pa se očekuje da opet vidimo publiku na stadionima iako u ligama petice još uvijek je nema u Engleskoj i Španjolskoj.</p><p>Osim ždrijeba Uefa će danas podijeliti i nagrade za najbolje u prošloj sezoni. Najviše je pažnje, dakako, usmjereno prema najboljem igraču za kojeg konkuriraju<strong> Robert Lewandowski, Manuel Neuer i Kevin de Bruyne. </strong></p><p>Lewandowski je zabio 55 golova u 47 utakmica za Bayern, od kojih 15 u Ligi prvaka. De Bruyne je, pak, vodeći asistent europskim nogometnim ligama s 20 asistencija i 13 golova u Premier League. Neuer je propustio samo jednu utakmicu na Bayernovom putu od naslova prvaka, a u Ligi prvaka u šest utakmica nije primio gol.</p><p>Neuer je, jasno, i u užem izboru za najboljeg vratara zajedno s Keylorom Navasom (Paris Saint-Germain) i Janom Oblakom (Atlético Madrid), dok su u užem izboru za najboljeg obrambenog igrača David Alaba (Bayern), Alphonso Davies (Bayern) i Joshua Kimmich (Bayern).</p><p>Za najboljeg veznjaka natječu se De Bruyne, Thomas Müller (Bayern) i Thiago Alcântara (Bayern), a za napadača Lewandowski, Mbappé (PSG), Neymar (PSG). </p><p>Veliku čast u izboru kao predstavnik Hrvatske ima i 24sata, odnosno urednik<strong> Elvir Islamović.</strong></p><h2>Jakosne skupine:</h2><h2>Raspored:</h2><p> </p>