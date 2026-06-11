Danas na SP-u: Meksiko i JAR otvaraju na kultnoj Azteci, Češka na kušnji protiv Koreje

Nakon godina iščekivanja, napokon je stiglo. Najveća svjetska nogometna pozornica vraća se u četvrtak, kada počinje Svjetsko prvenstvo 2026., dosad najveće izdanje u povijesti. Turnir koji zajednički organiziraju Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada proširen je na 48 reprezentacija koje će u 39 dana odigrati rekordne 104 utakmice na 16 stadiona. Čast da otvore prvenstvo pripala je jednom od domaćina, Meksiku, koji će u skupini A dočekati Južnoafričku Republiku. Kasnije istog dana, u drugom susretu skupine, u Guadalajari će snage odmjeriti Južna Koreja i Češka.

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Repriza otvaranja iz 2010. na legendarnom stadionu

Za ljubitelje nogometne povijesti, prvi dvoboj turnira nudi nevjerojatnu simboliku. Meksiko i Južnoafrička Republika susreću se točno 16 godina nakon što su odigrali uvodnu utakmicu Svjetskog prvenstva 2010. u Johannesburgu, koja je završila rezultatom 1-1. Ovoga puta uloge su zamijenjene. Meksiko je domaćin, a utakmica se igra na kultnom stadionu Azteca u Mexico Cityju, zdanju koje ispisuje povijest kao prvi stadion koji je tri puta bio domaćin otvaranja Svjetskog prvenstva (1970., 1986. i 2026.). S očekivanih 80.000 navijača, pritisak na momčad Javiera Aguirrea bit će ogroman. El Tri ulazi u turnir u sjajnoj formi, neporažen u posljednjih osam utakmica, čime je izjednačen najduži niz bez poraza uoči jednog Mundijala. Uz to, Meksiko nije izgubio natjecateljsku utakmicu na stadionu Azteca od 2013. godine, a njihova obrana u nedavnim je susretima primila vrlo malo golova, što ulijeva dodatno samopouzdanje.

Foto: Luis Cortes

Južnoafrička Republika, s druge strane, vraća se na svjetsku scenu nakon 16-godišnjeg izbivanja. Momčad poznata kao "Bafana Bafana" na papiru je autsajder, rangirana znatno niže od Meksika na Fifinoj ljestvici, a i pripreme su im bile otežane zbog problema s vizama koji su odgodili dolazak nekoliko članova momčadi. Ipak, izbornik Hugo Broos vjeruje da njegova ekipa može iznenaditi, unatoč lošijoj formi u prijateljskim utakmicama gdje su remizirali s Jamajkom i Nikaragvom.

-⁠ Neće biti lako igrati pred 80.000 ljudi. Ali mi nemamo što izgubiti - poručio je Broos.

Očekuje se da će Aguirre na teren poslati snažan sastav u formaciji 4-3-3. Na golu bi trebao biti Raul Rangel, dok će obranu držati César Montes i Johan Vásquez. U napadu se očekuje veteran Raúl Jiménez, treći najbolji strijelac u povijesti reprezentacije. Južnoafrička Republika vjerojatno će se suprotstaviti u formaciji 4-2-3-1, s kapetanom Ronwenom Williamsom na golu i Lyleom Fosterom kao glavnom prijetnjom u napadu. Utakmica na HTV2 počinje u 21 sat.

Skupine Svjetskog prvenstva

Foto: Sofascore za 24sata

Sudar stilova u Guadalajari

U drugom susretu dana očekuje nas taktički vrlo zanimljiv dvoboj između Južne Koreje i Češke. Obje reprezentacije dolaze na turnir s različitim pričama. Korejci su dominantno prošli azijske kvalifikacije bez poraza, dok se Češka vraća na Svjetsko prvenstvo prvi put nakon 2006. godine, i to nakon što su prošli kroz napete dodatne kvalifikacije. Na terenu se očekuje sudar stilova - tehnički potkovana i brza korejska momčad protiv fizički moćne i organizirane Češke.

Južna Koreja, koja je na prošlom prvenstvu u Katru stigla do osmine finala, ima daleko više iskustva na velikoj sceni. Predvodi ih kapetan Son Heung-min, zvijezda LAFC-a, kojem će ovo biti četvrti Mundijal. Uz njega, ključni igrači su Lee Kang-in iz Paris Saint-Germaina i Hwang Hee-chan iz Wolverhamptona. Izbornik Hong Myung-bo vjerojatno će se odlučiti za formaciju s tri braniča, koju će predvoditi Kim Min-jae iz Bayerna.

Foto: Amanda Perobelli

- Teško je Svjetsko prvenstvo opisati jednom riječju. Ja ga doživljavam kao pozornicu snova. Bilo da je prvi, četvrti ili šesti put, moj pristup je uvijek isti - rekao je Son uoči utakmice.

Češka je, pod vodstvom 74-godišnjeg izbornika Miroslava Koubeka, doživjela preporod. Njihova najveća snaga leži u fizičkoj dominaciji i prekidima, gdje se ističu napadači visoki gotovo dva metra, poput Tomáša Chorýja. Glavna zvijezda je Patrik Schick iz Bayer Leverkusena, najbolji strijelac Eura 2020., a stabilnost u veznom redu donose Tomáš Souček iz West Hama i povratnik u reprezentaciju, 35-godišnji Vladimír Darida. Očekuje se da će Koubek postaviti momčad u formaciju 3-5-2, s ofenzivnim bekovima koji će ubacivanjima tražiti svoje visoke napadače. Prijenos ove utakmice na HTV2 počinje u 4 sata ujutro po hrvatskom vremenu.

Foto: Amanda Perobelli

*uz korištenje AI-ja