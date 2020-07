Danas smo trebali igrati finale!

<p>Kafići i trgovi bili bi puni. Ulice, naravno, prazne. Svaki Hrvat danas je u 21 sat trebao sjesti ispred televizora, ako je potrebno, popiti nekoliko tableta za smirenje i držati palčeve. Da, danas smo mogli igrati finale...</p><p>Trebao je to biti posljednji Euro za Modrića i Rakitića, dvojicu igrača koji su nosili <strong>Hrvatsku</strong> u Rusiji do finala. Stoga su se posebno "napalili" i sa <strong>Zlatkom Dalićem</strong> bili uvjereni da ćemo napraviti sjajan rezultat. I trebali smo... Uostalom, pogledajte scenarij...</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Doček srebrnih "vatrenih"</strong></p><p>Otvaranje na Wembleyu protiv Engleske, a znate i sami kako su Englezi prošli protiv nas na Wembleyu 2007., kad su ih Rakitić, Modrić i društvo izbacili s Eura. Ne bi ni sad drugačije prošli.</p><p>Onda bi uslijedila Češka, koja bi, da je riječ o hokeju na ledu, bila golemi favorit. Ovako, bila bi to "laganica" za potvrdu prolaska skupine.</p><p>U posljednjem kolu čekala bi nas, primjerice, <strong>Srbija</strong>. Ili Škotska. A znate i sami kako Hrvatska igra kad pobijedi prve dvije utakmice u skupini. Na Euru 2008. u posljednjem kolu smo pobijedili Poljske, u Francuskoj 2016. Španjolsku, u Rusiji - Island. Jer kad se zahukta hrvatska lokomotiva, kad krene stroj, više nema stajanja.</p><h2>Prvo Nijemci pa Španjolci</h2><p>E, onda, kao prvaci skupine išli bismo na <strong>Njemačku</strong>. A znate kako Nijemci prolaze protiv nas. U Francuskoj 1998. pobijedili smo ih 3-0, na Euru 2008. 2-1. Treća sreća za Nijemce? Budite ozbiljni, pjevalo bi se opet diljem Hrvatske "Deutschland, Auf Wiedersehen".</p><p>U četvrtfinalu bi nas, vrlo vjerojatno, čekali <strong>Španjolci</strong>, a u kakvom su stanju, vidjeli ste u Rusiji, kad su ispali od Rusa. Uostalom, na prošlom Euru smo ih pobijedili s rezervnim sastavom. Pobjedom protiv Španjolaca u polufinalu je - Nizozemska.</p><h2>U finalu stari znanci</h2><p>A oni nas nikad nisu pobijedili na velikom natjecanju. Igrali smo u Francuskoj 1998. za broncu i pobijedili 2-1. A to je bila jedna od najjačih reprezentacija Nizozemske u povijesti.</p><p>I eto nas do finala. A tamo bi nas, sad je to jasno, čekala - Francuska. Nadamo se ne i sudac Pitana, koji je sudio finale u Moskvi. Šest puta je Hrvatska igrala protiv Francuske i ni jednom nije pobijedila. Ali nema te momčadi koja može pobijediti Hrvatsku sedam puta. Nema je.</p>