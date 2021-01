Aktualni svjetski prvaci Danci nastavili su niz pobjeda na Svjetskom prvenstvu za rukometaše u Egiptu, oni su u susretu 1. kola skupine II drugog kruga, u kojemu se natječe i Hrvatska, sigurno svladali Katarane s 32-23 (17-12).

Danska je tijekom čitavog dvoboja bila u prednosti i rutinski upisala nova dva boda kojima je stigla nadomak plasmana u četvrtfinale. Najučinkovitiji u sastavu Danske bili su Mikkel Hansen s osam i Mathias Gidsel sa šest golova, dok je Frankis Marzo postigao 12 golova za Katar.

Danska je tako ponovno preuzela vodstvo na ljestvici sa šest bodova, jednim više od druge Hrvatske koja je ranije u četvrtak svladala Bahrein s 28-18, a dva više od treće Argentine koja je u prvom susretu dana bila bolja od Japana sa 28-24. Katar je četvrti s dva boda, jednim više od petog Japana, a dva više od šestog Bahreina.

Za dva dana u 2. kolu ove skupine od 18 sati igrat će Hrvatska i Argentina te će Hrvatska u slučaju pobjede osigurati četvrtfinale kolo prije kraja. Ukoliko Danska u subotu očekivano svlada Japan i ta reprezentacija će osigurati četvrtfinale pa bi Hrvatska i Danska u međusobnom susretu u ponedjeljak mogle odlučivati o prvom mjestu u skupini.

U derbiju dana Španjolska je u susretu skupine I nadigrala Njemačku sa 32-28 (16-13). Španjolci su dominirali prvim poluvremenom da bi Nijemci odličnim otvaranjem nastavka stigli do prednosti od 25-22, no tada su stali. Španjolska je serijom 6-0 napravila preokret i time stigla do važnih bodova.

Angel Fernandez postigao je šest golova za Španjolsku, dok je Timo Kastening postigao sedam pogodaka za Njemačku.

Španjolska je sada druga u skupini s pet bodova, jednim manje od vodeće Mađarske koja je sa 29-23 bila bolja od Brazila, a jednim više od Poljske koja je lakoćom sa 30-16 nadigrala Urugvaj. Njemačka je četvrta s dva boda i praktički bez izgleda za četvrtfinale, iza nje su samo Brazil s jednim i Urugvaj bez bodova.