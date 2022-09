Danci izdominirali u Areni: PPD se spašavao ružnog poraza

Teško otvaranje Lige prvaka za PPD Zagreb. Danski prvak GOG izdominirao je brzinom u Areni i ostavio Zagreb bez dva boda koja su se prije utakmice činila realno ostvarivima. No, realnost je nakon ispala drugačija, nažalost, Zagreb se na parketu opet sudario s njom.

Kako je izgledalo, možda i bolje što je Dinamo igrao u Milanu, pa se u Areni nije skupilo više od 400 navijača. A pozivnica za dalje daleko je od dobre. Šteta, jer je ona u Zadru, pogotovo prvo poluvrijeme protiv Veszprema, bila jako dobra. GOG je danas sve riješio već za 40 minuta. Konačnih 27-31 još je ispalo korektno.

Zagreb je otvorio u zadarskoj postavi, Klis, Srna i Klarica u vanjskoj liniji, Musa na crti, Dibirov i Čupić na krilima i Gojun za obranu. Na klupi je bilo novo lice, golman Mislav Turčić (19) jer je Panjtar osjetio probleme, a Mandića još nema.

Očekivano, brzina je Danaca bila problem za Zagreb, pratio ju je na početku samo Čupić s tri gola, ali Zagreb je bio bez poštenog prekršaja. Dance nije poremetilo ni drugo isključenje Jakobsena u 13. minuti, Krickau ga je i dalje držao u sredini obrane sa Zachariassenom.

Srnu šuterski nije išlo, Klisa još manje i Zagreb je bio i bez poštenog šuta izvana. Thulin se razbranio, povezao obrane Srni i Leiemeteru i GOG je s igračem manje otišao na +4. PPD je primio i 11 golova u 14 minuta.

Slavić je uspio pratiti Thulina, skinuo je i sedmerac Tollbringu koji inače ne promašuje, Obrvan je tek nakon 23 minute pokušao s Dodićem, no zaostatak je rastao. Kada je Dorgelo obranio sedmerac Čupiću, i na 12-18 za poluvrijeme.

Obrvanov pokušaj, koji je mogao biti i ranije, bio je Dibirov kao prednji u 5-1. Čak su Danci kratko i izgubili mirnoću, ali Musa je promašio dva zicera, pa Klarica i nije ništa vrijedilo. Thulin je ušao u seriju obrana i u 39. GOG je imao +10. Da Slavić nije zaustavio dvije kontre zaredom, i ranije bi.

Tu više nije bilo povratka, Zagreb se borio da ne ode prema ružnom porazu. Barem za to zaslužuje pljesak, navijači također koji su bodrili do kraja. Na kraju, uz Turčićev debi, pristojnih -4. Idućeg četvrtka zagrebaši gostuju kod prvaka Bundeslige Magdeburga. Tu se bodovi teško uzimaju.

- Pripremajući ekipu na treninzima i analizirajući GOG, možda sam malo drugačije zamišljao utakmicu. Očekivao sam bolju reakciju ekipe, do 10. minute to je napadački na nešto i sličilo, ali prema natrag, u tranziciji i na postavljenu obranu bili smo nepokretni, gubili duele. Uvukla se nervoza, kao da smo se predali i onda nakon 40. minute kod -10 s izmjenama smo dobili na agresivnosti, golman je nešto obranio i grickali smo taj rezultat da bismo ga smanjili na snošljiv poraz. Igrali smo protiv sjajne ekipe, ali razmišljali smo da imamo šanse za pobjedu. Nedostaju nam neki važni igrači u rotaciji, ali ne bih se na to izvlačio. Ispalo je slično kao i prošle godine kada smo na startu izgubili od Aalborga, također nakon dobre završnice SEHA lige - iskomentirao je Ivica Obrvan.

- Gledali smo Zagreb u SEHA ligi, odigrali su na visokoj razini. Mi smo bili skromni, znali smo da ćemo imati šansu za pobjedu. Odigrali smo dobru igranu, a golman je bio jako dobar - rekao je trener Danaca Nicolej Krickau.



U drugoj skupini Barcelona je bez lakše načetog Cindrića uz 23 gola francuskog kvarteta Mem, Richardson, Fabregas, N'Guessan uz 21-13 u drugom poluvremenu stigla do uvjerljivih 35-28 u Szegedu. Kiel je na rutinu odradio Elverum kod kuće (36-26) uz jedan gol Duvnjaka, a Igor Karačić je zabio šest golova u golijadi Kielcea i Pešićevog Nantesa (40-33).

Liga prvaka, skupina A:

PPD Zagreb - GOG 27-31 (12-18)

PPD Zagreb: Slavić (13 obrana), Turčić; Ćavar 1, Faljić, Klarica 4, Gojun, Srna 3, Klis 2, Musa 1, Sirotić, Matanović, Čupić 5, Dibirov 4, Dodić, Leimeter 5, Grahovac 2

GOG: Dorgelo (1 obrana), Thulin (15 obrana); Pytlick 3, Pedersen 2, Jakobsen 1, Dreyer, Tollbring 5, Madsen 3, Jorgensen 4, Leger 3, Rasmussen 3, Kildelund, Zachariassen 4, Als, Cehte 1, Olsen

Sedmerci: PPD Zagreb 6/7, GOG 1/2

Isključenja: PPD Zagreb 4 minute, GOG 6 minuta

