Danci proslavili zlato na Euru, evo koliko ih je ljudi dočekalo

Novi europski rukometni prvaci Danci, u ponedjeljak su, baš kao i hrvatski rukometaši u Zagrebu, imali svoju proslavu u središtu Kopenhagena. Tisuće navijača okupilo se ispred "Kobenhavns Radhus" (gradske vijećnice) kako bi odali počast danskim rukometašima. Danska je pobjedom protiv Njemačke (34-27) treći put u povijesti postala europski prvak nakon što je slavila 2012. u Srbiji, te četiri godine ranije u Norveškoj.

Odabranici Nikolaja Jacobsena tako su spojili olimpijsko (2024), svjetsko (2025) i europsko zlato (2026). Prvi se pred navijačima ukazao kapetan Magnus Saugstrup s trofejom u rukama, međutim najveće oduševljenje izazvao je dolazak Mathiasa Gidsela.

- Cijeli rukometni svijet nas je zadirkivao da ne možemo osvojiti Europsko prvenstvo, ali pronašli smo način. Mnogo smo naučili jedni od drugih i bili smo pred enormnim izazovima na terenu i izvan njega. Mi smo više od vještih rukometaša - kazao je najbolji strijelac i MVP prvenstva za DR.

Izbornik Nikolaj Jacobsen vodi reprezentaciju od 2017. godine, a do sada je osvojio 10 medalja, pri čemu dva olimpijska zlata, četiri svjetska zlata, te jedno europsko zlato.

- Nadam se da ovo nije posljednji put da igrači i ja osvajamo zlato - kazao je 54-godišnji Jacobsen.

Sljedeći cilj je Svjetsko prvenstvo 2027. u Njemačkoj.

- Bilo bi super zvati se peterostrukim svjetskim prvakom, to nije loše - dodao je sa smiješkom za Politiken.

Osvrnuo se i na EP koji je u nedjelju završio u Herningu.

- Bilo je izuzetno teško, ali moram reći i da je bilo sjajno pokušati razmišljati malo drugačije. Bio je to dobar izazov ne samo za mene, već za sve nas - kazao je.

Vratar Kevin Moller već je nekoliko godina drugi vratar u reprezentaciji. Prvo iza Niklasa Landina, a zatim iza Emila Nielsena. Ali u finalu Europskog prvenstva, Moller je bio sjajan i na kraju je proglašen igračem utakmice.

- Nikad nisam bio taj koji je trebao biti u središtu pozornosti. Igram rukomet jer mislim da je zabavno, a sjajno je pobjeđivati ​​s dečkima, s kojima izgradiš blizak odnos - kazao je.

Thomas Arnoldsen je dodao kako se "ne može svaki dan reći da ste osvojili olimpijsko zlato, zlato na Svjetskom prvenstvu i zlato na Europskom prvenstvu."

- Moramo uživati u ovom trenutku, ali kada se ponovno sretnemo za nekoliko mjeseci, ima puno stvari na kojima moramo poraditi. Kada pobjeđujete, želite pobijediti još više, ali onda moramo postati bolji - poručio je.