Danci zgroženi: Maraš je prljavo nagazio Gidsela! To mogu raditi u Zagrebu gdje ih guraju suci...

Hrvatska je osvojila svjetsko srebro, Danska je bila bolja 32-26 i zasluženo je stigla do četvrtog uzastopnog naslova svjetskog prvaka. Naši rukometaši pružili su koliko su mogli, ali Danci su pokazali zašto su uvjerljivo najbolja reprezentacija svijeta.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:58 Reakcije nakon srebra; Srna: 'Jedva čekam doček na Trgu', Martinović: 'Ovo je velika stvar' | Video: 24sata/Video

Na utakmici je bilo svega, hrvatski rukometaši pošteno su se "potukli", igrali agresivno i tvrdo, a nekoliko poteza zgrozilo je danske reprezentativce.

Maraš nagazio Gidsela, Danci bijesni

Konkretno, situacija u kojoj je Mateo Maraš nagazio Mathiasa Gidsela dok je najbolji igrač Danske ležao na parketu.

- To je prljav potez, tako stati na nogu protivnika. Tako nešto ne pripada nikamo i strašno me ljuti. To je zaista ružno za gledati. Tako stati na zglob Mathiasa Gidsela... To je jedna od najružnijih stvari koje sam ikada vidio - rekao je bivši danski reprezentativac i današnji komentator za TV2 Claus Møller Jakobsen.

'Mamićev potez ne želim ni gledati'

Za Dance je sporan i potez Marka Mamića koji je zbog udaranja Rasmusa Laugea dobio izravni crveni karton. To je natjeralo Simona Pytlicka na žustru reakciju kada je pojurio do naših rukometaša koji su ga odgurnuli.

- Ne želim to ni gledati. Možemo raspravljati jesam li trebao postupiti kao što jesam. Potez je bio samo da im pokažem da se rukomet tako ne igra. To si mogu pospremiti pa koristiti u Zagrebu gdje su suci na njihovoj strani - rekao je, a tijekom gostovanja u studiju mu je pokazana i snimka Mamićeva poteza.

- Ovo je apsolutno nevjerojatno. To je jedini način na koji nas mogu pobijediti. Nije im upalilo jer smo bili pametniji. Zaradili su neka glupa isključenja i igrali s previše emocija.