'Dani je redovito zabijao penale u Barçi. Ne znam oprašta li se'

Trenutak iz 74. minute finala Kupa, u kojem je Simon Sluga obranio penal Daniju Olmu, vjerojatno je bio presudan da Rijeka svlada Dinamo (3-1) i da Rabuzinovo sunce zasja na Rujevici.

Na tribinama Aldo Drosine bio je i Danijev otac Miguel kojemu, dakako, nije bilo svejedno što mu sin nije uspio zabiti i vratiti "modre" od 0-2 na 2-2.

- Bila je to otvorena utakmica između dvije najbolje momčadi hrvatske lige. Vidio sam Dinamo koji je pokušao dominirati utakmicom, ali nije mogao pronaći put do gola, i Rijeku koja se pokušala braniti i nakon svake Dinamove pogreškom bila je opasna u njegovoj polovici - rekao nam je Miguel Olmo.

Foto: Antonio Bronic/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Daniju je teško pao promašeni penal.

- Da, logično da je tužan jer je to bio ključni trenutak utakmice. Penal bi digao šanse Dinamu, izjednačio bi utakmicu i bio bi to težak udarac za Rijeku. Dotad se dobro branila i taj bi penal omogućio Dinamu da promijeni utakmicu. Je li trebao biti dosuđen ili ne, u to ne želim ulaziti - rekao je tata Olmo i dodao:

- Dani je tužan jer je imao veliku odgovornost. Iznevjerio je navijače, suigrače i klub. Više ga boli zbog njih nego zbog njega samog. Ali jasno je da penal ne možeš zabiti ako ga ne izvedeš, a ponekad ga i promašiš.

Bila je to poprilično nova situacija za Danija, barem koliko se njegov otac sjeća.

- Penale trenira, trenira sve aspekte nogometne igre jer želi rasti i poboljšati se. Penale na utakmicama izvodio je u Barceloni i nikad ih nije promašivao. Ali tad je bilo drugačije, bio je dijete. Ipak, preuzimao je odgovornost. Kako je Petković promašio penal protiv Gorice, s klupe su odlučili da Dani izvodi penal ovaj put. Sve u svemu, Dinamo je odigrao loše u najgorem mogućem trenutku - kaže Miguel Olmo.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Što ste poručili Daniju nakon utakmice?

- On taj promašaj ne smije zaboraviti, mora ga zapamtiti da se ne bi ponovio. Preuzeo je odgovornost i to puno govori o njemu, ali penale treba zabijati jer mijenjaju smjer utakmice. Djeci sam uvijek govorio da moraju biti odlučni. Kad ti stvari krenu loše, moraš nastaviti. Život je takav, uvijek se treba ustati, biti jači, truditi se, motivirati i gledati naprijed. Dani treba rasti i kao osoba i nogometaš. Promašeni penal treba analizirati i vidjeti zašto se dogodio. Kad dođe do odgovora, mentalno će biti jači i kao nogometaš i kao osoba.

Slijedi Hajduk, posljednja utakmica sezone za Dinamo (nedjelja, 19 sati). Mogla bi to biti i oproštajna Danijeva utakmica.

- Hoće li mu to biti oproštaj? Huh, ne znam. Bit će to posebna utakmica jer je uvijek derbi Dinamo - Hajduk poseban. Zbog klubova, zbog navijača - rekao je Miguel i podijelio s nama informaciju o novom priznanju za talentiranog sina:

- Presretan je i jako motiviran jer je nedavno izašao u zlatnoj jedanaestorici španjolskih mladih nogometaša u Futbol Draftu, prema izboru žirija izbornika mlađih selekcija "furije". Dobro je da su ga prepoznali i prije Europskog prvenstva U-21, ali individualne nagrade uvijek su manje važne od momčadskih. Nogomet je momčadska igra i sve je osvojio zbog momčadi. Tako je i ovu, zbog Dinama kao kluba, zbog trenera, suigrača i ljudi uz momčad postao je bolji nogometaš - zaključio je Miguel Olmo.