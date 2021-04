Odbojkašice zagrebačke Mladosti osvojile su naslov prvakinja Hrvatske za ovu sezonu, one su u svom Domu odbojke u trećoj odlučujućoj utakmici finala doigravanja uvjerljivo svladale Marinu Kaštela sa 3-0 (25-19, 25-21, 25-11).

POGLEDAJTE VIDEO: Odbojkašica Lucija Mlinar

Bila je to odlična predstava i pravi završetak jedne neuobičajeno duge, specifične sezone u kojoj su Zagrepčanke osvojile Kup i obranile naslov državnih prvakinja.

Iako to rezultat tako sugerira, jer je bilo 3-0, domaće su se odbojkašice i te kako morale pomučiti za svaki poen, jer s druge strane mreže je stajala hrabra ekipa Marina Kaštela, od koje su mladostašice ove sezone već dva puta poražene, tijesno sa 2-3, oba puta u gostima.

Prvi set bio je izjednačen do sredine, a onda ekipa slavljeničkog trenera Leonarda Barića radi seriju od 8-0 i sa 14-16 skače na 22-16 te taj period igre dobiva sa 25-19. U drugom gošće vode 8-3, 10-6 i 14-10, no domaće serijom od 5-0 preokreću rezultat u svoju korist, na 18-15, potom i 23-18 te konačnih 25-21. Treći set više nije bio toliko dramatičan, igra Kaštelanki "raspala" se kod 9-4 za Mladost, koja ima i 18-6 te konačnih 25-11.

Najučinkovitija kod Mladosti bila je primačica-pucačica Katarina Pavičić sa 13 poena, Mika Grbavica koja je u ovoj utakmici sa pozicije korektorice prekomandirana na srednju blokericu 12, a dijagonala Dinka Kulić 11 poena, dok je kod gošći jedina dvoznamenkasta iskusna Elena Vukić sa 11 poena.

- Sezona je bila turbulentna, čudna, trebalo je ostati motiviran za domaću ligu jer europska natjecanja zbog korona virusa nismo igrale. Bile smo nadmoćne cijelu sezonu, no pale smo u drugoj finalnoj utakmici u Kaštelima, valjda misleći da ćemo je lakše dobiti. Tu smo malo pobrkale planove, a i neke su nas ozljede malo pomutile, no nema veze, na kraju je ovako ispalo slađe jer smo pehar podigle u našoj dvorani - rekla je kapetanica Mladosti Antonia Volmut.

Dinka Kulić, jedna od najiskusnijih mladostašica, za razliku od prošlog susreta, sada je igrala na svojoj poziciji korektorice, a ne više srednje blokerice.

"Drago mi je da su se igrale tri utakmice, da se osjetila ta čar finala, i da smo pobijedile doma na kraju. Imale smo nekih ozljeda i trebalo je još dodatno stisnuti gas kako bi dokazale da smo najbolje i da je Mladost zasluženo ponovno u vrhu hrvatske odbojke", kazala je Kulić.

Milorad Krunić, trener Marina Kaštela, nakon utakmice primao je čestitke za odličnu igru ekipe, no on osobno nije bio u potpunosti zadovoljan.

- Igrale su djevojke fantastično sve do 16-14 za nas u prvom setu, a onda je jedna velika serija Mladosti u za nas nezgodnoj rotaciji presudila po meni tijek cijelog susreta. U drugom smo setu još parirali, ali u trećem više nije bilo snage i koncentracije. Što se sezone tiče, možemo biti zadovoljni, igrali smo dobro u kontinuitetu, odradili puno teških utakmica. Doveli smo Mladost do 'majstorice', izvukli iz njih i iz nas maksimum i mislim da je to jako dobro za hrvatsku odbojku. Sezonom sam zadovoljan, ali ostaje i dalje žal za finalom - smatra trener Kaštelanki.