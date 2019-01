Dani Olmo bio bi šesti igrač Dinama u dresu Real Madridu

Barcelona je spremna platiti 25 milijuna eura Dinamu za Danija Olma, ali Real Madrid je nadmašio to ponudom za jedan milijun više, piše francuski L'Equipe.

Olmo je Barcelonino dijete, iz podmlatka svog kluba stigao je u Dinamo 2014. godine, razvijao se, da bi eksponirao ove sezone pod Nenadom Bjelicom. Njegove dobre igre aktualizirale su priču o povratku u voljeni klub, ali tamo gdje su veliki talenti - tu vreba i kraljevski klub.

Pitat će se vjerojatno nešto i Olma kada se bude dogovarao transfer, ali ni Dinamo nije imun na milijune. Mogao bi presuditi upravo taj jedan ponuđeni više (naravno, važni su i ostali uvjeti dogovora). U slučaju da Realova sveukupna ponuda nadmaši Barceloninu i da klub i Olmo prihvate ponudu, mladi će Španjolac biti šesti dinamovac u kraljevskom klubu.

Bio i na Maksimiru i Bernabeuu, ali nikad nije zaigrao za seniore

Igor Jovičević je igrač s kojim započinjanje prisjećanje na dinamovce koji su bili u Real Madridu. Prvi je otišao na Santiago Bernabeuu, ali se izdvaja kao i jedini igrač koji u karijeri nije zaigrao ni za seniorsku momčad Dinama, a ni za onu Reala.

Real ga je zapazio kao 17-godišnjaka i odmah je pred njega stavio ugovor. U Madrid je preselio 1991. godine.

Foto: Igor Jovičević

- Pozvali su me u Madrid, u dvije utakmice sam zabio pet golova i ugovor je bio na stolu. Vicente del Bosque je bio direktor omladinske škole. Pružio sam mu ruku, a on mi je rekao: ‘Ti si na mom popisu već dvije godine! Dobro došao - rekao nam je u jednom razgovoru Jovičević koji je u drugoj momčadi igrao s Raulom, Gutijem, Urzaizom,... ali nikada nije dočekao nastup na najvećoj pozornici.

- Bio sam mlad i nisam znao što se događa. Za prijateljske utakmice su me uvijek zvali, za službenu nikad. I onda saznam da u ugovoru imam klauzulu da mi moraju platiti 1,8 milijuna dolara čim zaigram za prvu momčad! To me slomilo - kazao Igor koji se nakon svega suočio s puknućem ligamenta, ozljedom koju je imao čak četiri puta tijekom karijere. Nakon posljednje, u 32. godini je završio karijeru.

Ni strogi dijetni režim mu nije pomogao

Robert Prosinečki je u Real otišao iz Crvene zvezde 1991. godine. Sezonu ranije je postao europski prvak, a za takvog su igrača na Santiago Bernabeuu bili spremni platiti 15 milijuna eura. Danas zvuči kao sitniš, ali u to vrijeme je bila astronomska svota. Ostao je u Madridu tri godine, ali nije ostao zapamćen kao velika zvijezda. Najviše su mu problema pravile njegove životne navike kojih se nikada nije želio odreći. Višak kilograma, cigarete, gazirana pića - sve to je primoralo kraljeve da ga stave na strogi dijetni režim, a u prvoj je sezoni odigrao samo dvije utakmice. Naravno, u jednoj od njih je majstorski zabio Barceloni... U iduće je dvije sezone igrao više, a ukupno je osvojio dva trofeja - Kup kralja i domaći Superkup.

Foto: 24sata

Debitantska sezona iz snova, predvodio napad s Mijatovićem i Raulom

Davor Šuker je u kraljevski klub otišao 1996. godine iz Seville, a transfer je bio vrijedan oko 11 milijuna eura. Sa Realom je u tri sezone uzeo dva trofeja - prvenstvo i domaći Superkup, a pamtit ćemo ga kao s Hrvata s daleko najboljom debitantskom sezonom među kraljevima. U 38 utakmica je zabio 24 gola, završio je sezonu kao treći strijelac La Lige i bila je to njegova najbolja sezona na Bernabeu. U napadu se u to vrijeme izmjenjivao s velikanima Peđom Mijatovićem i Raulom - eh što bi sada za takve centarfore dao Real...

Foto: 24sata

Od najgoreg pojačanja do osvajača Zlatne lopte

Luka Modrić je imao krvav početak. U debitantskoj sezoni nakon dolaska iz Tottenhama 2012. godine za 35 milijuna eura proglašen je najgorim pojačanjem, ali on se iz utakmice u utakmicu sve više dizao. Od preplašenog i impresioniranog igrača je postao nositelj Realove igre, neizostavan član prve momčadi. Osvojio je sve što se osvojiti moglo - četiri je uzastopna puta bio na podiju osvajača Lige prvaka, jednom prvak Španjolske, dva je puta osvojio Kup kralja, ima tri europska Superkupa, četiri puta je osvajao Svjetsko klupsko prvenstvo. Nedvojbeno, kruna karijere mu je posljednja sezona koja ga je nosila do osvajanja Zlatne lopte i rušenja dominacije dvojice najvećih igrača svijeta - Cristiana Ronalda i Lea Messija.

Foto: JUAN MEDINA

Lukin nasljednik pobjegao da ne ostane samo vječni talent

Mateo Kovačić je trebao biti Modrićev nasljednik u Realu. Međutim, to postaje problem kada pravi Modrić igra fantastično, pokraj njega je zu veznom redu fenomenalni Toni Kroos, a pravi Mateo Kovačić u naponu snage, s 24 godine svoju priliku i dalje čeka na klupi.

Stigao je iz Intera 2013. godine za 38 milijuna eura. Iako je uvijek poštivao svoj ugovor s Realom, zbog jako malene minutaže u tri sezone (najviše su ga treneri koristili kao jokera s klupe i zamjena u posljednjim minutama utakmice), često je javno isticao kako želi više igrati. Pa uspio je u karijeri osvojiti tri Lige prvaka s Realom - što je fenomenalan uspjeh, ali u tim utakmicama nije igrao ni sekunde.

Foto: nph/NordPhoto/PIXSELLNordPhoto/PIXSELL

Kako ne bi ostao samo vječni talent, inzistirao je na odlasku, a dogovor je postignut s Chelseajem gdje je preselio na godinu dana. Na ljeto će se ponovno odlučivati o njegovoj sudbini - vraća li se na Bernabeuu ili će plavci pod svaku cijenu htjeti isposlovati otkup njegovog ugovora...