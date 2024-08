Dani Olmo: Dinamo je moj dom, kad god mogu odem u posjetu

Ponajbolji igrač Europskog prvenstva u Njemačkoj i novopečeno pojačanje Barcelone, Dani Olmo (26), dao je intervju za Marcu u kojoj se dotaknuo i razdobolja provedenog u Hrvatskoj, odnosno Dinamu.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa... 01:03 Romano: Dani Olmo prelazi u Barcelonu! Evo koliko bi Dinamo trebao zaraditi od tog transfera | Video: 24sata Video

- To je drugačiji korak, druga promjena... Bio sam uvjeren u svoj san i ideju. Bio je to novi jezik. Moja majka je tamo došla živjeti. Dinamo je i moj dom. Proživio sam pet i pol vrlo važnih godina treniranja. Kad god mogu, odem u posjet, čuvam vrlo lijepe uspomene. Bio je to hrabar korak, s ciljem povratka u Barçu - rekao je o uspomenama o "lijepoj našoj".

Olmo je ovog ljeta za 55 milijuna eura dres Leipziga zamijenio onim Barcelone. Hrvatskom prvaku od transfera je pripalo oko pet milijuna eura.

- Sretan sam, jako sam se veselio dolasku ovdje, i želim uživati. Ja sam ambiciozna osoba. Uvijek želim pobijediti, to je ono što želim raditi u Barceloni. Ovo je moj dom - kazao je i nadovezao se na zaobilazni put kojim se vratio u Kataloniju.

Foto: Lee Smith/REUTERS

- Odrastao sam, izbivanje iz kuće poboljšava. To je drugi svijet. Imam vrijednosti La Masije, ali sam također puno naučio u Hrvatskoj i Njemačkoj. Nogomet je isti, ali rasteš u mnogo aspekata - rekao je europski prvak.

Olmo je polivalentan napadački ofenzivac koji može pokriti više pozicija u momčadi, pogotovo obje krilne i poziciju "desetke".

- Igrao sam i kao devetka, to je bila pozicija na kojoj sam uvijek igrao. Igrao sam i na poziciji krila, a u Hrvatskoj su me više stavljali u sredinu i sada mogu igrati gdje god treba.

Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS

Za kraj je španjolski reprezentativac poslao poruku navijačima.

- Jako smo ambiciozni igrači, cijela momčad je takva. Veselimo se početku sezone i ponovnom osvajanju trofeja i slavlju s njima. Idemo na sve, pobijediti - zaključio je na kraju.

Barcelona otvara prvenstvo utakmicom protiv Valencije u gostima u subotu od 21.30.