Dani Olmo: Hansi Flick govori španjolski samo kad nije ljut. Trofej Lige prvaka nam je san...

Barcelona se nalazi u Aziji na pripremama pred početak sezone, a Dani Olmo (27) jedan je od igrača na koje se ozbiljno računa u katalonskom klubu. Bivši dinamovac ulazi u drugu sezonu u dresu Barcelone.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:58 Olmo se odriče dijela plaće za potrebite: 'Ispričali su mi za rat u Vukovaru, htio sam pomoći' | Video: 24sata Video

- Cilj je ove sezone odigrati što više utakmica i pobjeđivati. Volio bih zabiti 20 golova u svim natjecanjima - započeo je u intervjuu za Mundo Deportivo.

- Nakon vrlo uspješne sezone, s tri trofeja i polufinalom Lige prvaka, moglo bi se reći da je ponavljanje toga vrlo teško. Ipak, u tome i je ljepota, svake godine se moraš boriti da ponovno pobjeđuješ.

Foto: ALBERT GEA/REUTERS

Olma su pitali je li trofej Lige prvaka najveći cilj u Barceloni.

- To je san. Prošle godine smo mogli stići do finala, ali zbog manjih problema nismo uspjeli. Ove godine imamo još jednu priliku - rekao je nakon čega je uslijedilo pitanje o tome govori li trener Hansi Flick španjolski jezik.

- Iznad svega, govori španjolski kad nije ljut. Ako se naljuti, govori engleski.

Olmo je u klubu okružen suigračima iz reprezentacije, s njime igraju Yamal, Ferran Torres, Cubarsi, Pedri, Gavi...

- Jedna od stvari koja me motivirala na dolazak bila je upravo mogućnost igranja svakog tjedna s igračima poput Pedrija, Lamine Yamala, Ferrana.... To je prednost za momčad, mi smo grupa prijatelja koja igra nogomet i to se osjeti na terenu.

Foto: Isabel Infantes/REUTERS

Flick je u prvoj sezoni na klupi "blaugrane" ostavio velik trag, iako je bilo skeptika oko toga kako će to sve skupa izgledati.

- On je trener koji želi dominirati, koji želi imati loptu, koji želi napadati i koji želi pobjeđivati. Dakle, da, moglo bi se reći da ima Barçin DNK - rekao je i opisao trenera.

- Prijateljski nastrojen trener s jasnim idejama. Zna što želi, kako želi da igramo. I mi to savršeno znamo. U tom smislu, ambiciozan je - zaključio je Olmo za Mundo Deportivo.

Foto: ALBERT GEA/REUTERS

Podsjetimo, Španjolac je 2014. stigao u Dinamo sa 16 godina, a nakon godinu dana je debitirao za prvu momčad. U zagrebačkom klubu ostao je do 2020. kada ga je kupio Leipzig za 34,2 milijuna eura. Četiri godine kasnije dovela ga je Barcelona za 55 milijuna. Za Dinamo je ukupno odigrao 124 utakmice i zabio 34 gola, uz 28 asistencija, dok je za Španjolsku nastupio 44 puta i zabio 11 golova.