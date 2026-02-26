Obavijesti

NOGOMETAŠ BARCELONE

Dani Olmo: U Hrvatskoj mi nije bilo lagano prvih šest mjeseci

Piše Petar Božičević,
Dani Olmo: U Hrvatskoj mi nije bilo lagano prvih šest mjeseci
Foto: ALBERT GEA/REUTERS

Olmo je za Dinamo odigrao 124 utakmice i zabio 34 gola, uz 28 asistencija. Ove je sezone za Barcelonu odigrao 31 utakmicu i zabio sedam golova, uz šest asistencija

Dani Olmo (27) je ostao u sjajnom sjećanju Dinamovim navijačima, a preko zagrebačkog kluba i Leizpiga stigao je do Barcelone. Isto tako, i njemu je Hrvatska ostala u dobrom sjećanju. 

Olmo je u Dinamo stigao u srpnju 2014. sa 16 godina, a otišao je u siječnju 2020. za 34 milijuna eura u Leipzig. Za katalonski Sport je u intervjuu govorio o vremenu provedenom u Hrvatskoj, prenosimo dio gdje govori o vremenu u Hrvatskoj.

Koji je bio najteži trenutak vaše karijere koji vas je pripremio za natjecanje u klubu poput Barçe?

- Mislim da prvih šest mjeseci u Hrvatskoj nije bilo lako, jer nisam mogao igrati. I definitivno druga sezona. Druge sezone u Hrvatskoj, kada sam očekivao da ću imati više minutaže s prvom momčadi, ali nisam dobio ono što sam se nadao. Bilo je teško, ali točno sam znao što moram učiniti, što trebam učiniti da bih dobio željene minute, i to sam i učinio.

Zagreb: Dani Olmo pozdravio je navijače Dinama
Zagreb: Dani Olmo pozdravio je navijače Dinama | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Čini se kao da ste se morali jako truditi izvan svoje zone udobnosti. Osjećate li se kao da vam ništa nije dano da biste došli tamo gdje jeste?

- Apsolutno. Mislim da sam oduvijek stalno dokazivao svoju vrijednost i ono što jesam kao igrač. 

Što biste sada rekli onom Olmu koji je napustio Barcu kao tinejdžer?

- Da vjeruje u san koji je imao i da naporno radi kako bi ga ostvario - rekao je Španjolac. 

LaLiga - FC Barcelona v Levante
Foto: ALBERT GEA/REUTERS

Olmo je za Dinamo odigrao 124 utakmice i zabio 34 gola, uz 28 asistencija. Ove je sezone za Barcelonu odigrao 31 utakmicu i zabio sedam golova, uz šest asistencija. 

