Sin Daniel krenuo je stopama tate Danijela - postao je novi Štefulj u Dinamu! Otac je u dresu modrih' igrao od 1996. do 1999., a sin će debitirati u dresu zagrebačkog kluba kad 'modri' odluče da je vrijeme za to jer on do daljnjega ostaje na posudbu u klubu od kojeg je otkupljen, Rijeci.

- Sretan sam zbog potpisa ugovora, ovo je nova stepenica u mojoj karijeri. Vjerujem da ću u Dinamu dodatno napredovati i svojim igrama opravdati dolazak. Želio bih svakako zahvaliti Rijeci u kojoj sam dobio priliku ostvariti se kao igrač i za koju ću do kraja sezone davati sve od sebe u želji za što boljim rezultatom - rekao je po potpisu ugovora i dodao:

- Bit ću maksimalno koncentriran na svaki sljedeći trening i utakmicu. Sretan sam zbog puta kojim ide moja karijera, a na meni je da budem ponizan, skroman i pravog pristupa te da radim na sebi najbolje što znam.

S Dinamom je potpisao višegodišnji ugovor, a u riječkom je dresu ove sezone već dva puta slavio protiv 'modrih'. Odlično je odigrao prošle godine u srpnju i uvelike pomogao u pobjedi, a sad je potpisao za aktualnog hrvatskog prvaka.